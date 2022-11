A IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NO MUNDO DOS NEGÓCIOS

Empresas têm contado com o apoio de profissionais da psicologia para a criação de melhores relações entre funcionários e aumento de lucro

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Ao longo das últimas décadas, o tema saúde mental se tornou uma pauta mais importante ao nível populacional, a função que antes nas empresas era somada à gestão dos recursos humanos tem sido tomada por profissionais mais capacitados para lidar com tais problemas, como psicólogos clínicos, especialistas em relações interpessoais e, nos melhores casos, que tenham também conhecimento do mercado de finanças.

A especialista Camila Belliard em palestra sobre o assunto

O ambiente de trabalho diariamente gera estresse aos funcionários. Seja por cobranças para atingir metas ou por problemas nas relações entre colegas. É fato que, conforme a tecnologia dominou os escritórios e os serviços precisam ser entregues com mais rapidez, os colaboradores tendem a desenvolver quadros de ansiedade, depressão e até mesmo problemas mais sérios, como a síndrome do pânico. A partir desse ponto, profissionais especializados da área de saúde mental, como a especialista Camila Belliard Oleiniski, tornaram-se mais do que apenas uma recomendação, mas uma necessidade nas empresas.

A psicologia organizacional visa entender os pontos fortes e fracos de uma equipe e resolver problemas que possam ocorrer nos ambientes de trabalho. Além de reconhecer os indivíduos e equipes como um todo, ajuda a criar uma mentalidade de equipe com o objetivo final de favorecer um melhor rendimento cotidiano. Com isso em mente, muitos profissionais da área se voltaram para o mercado financeiro, tornando-se empreendedores e palestrantes, que falam de forma clara sobre a mentalidade que leva ao enriquecimento. Camila Belliard, psicóloga formada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), trata há mais de oito anos do que hoje é chamado de 'psicologia do sucesso'.

Para ela, através de análises em seus estudos, a mente milionária tem seus segredos e hábitos e é baseado nesses fatores que o crescimento de uma empresa deve ser pautado, assim como de seus colaboradores. A ansiedade e o estresse diários devem ser tratados e substituídos, com o tempo, por essa nova forma de pensar que favorece a evolução e o lucro. Mais do que uma gestão de recursos, vê-se cada vez mais necessário gestão de pessoas, através de pontos específicos que favoreçam o desenvolvimento intelectual, de forma que os funcionários atinjam seu mais alto potencial.

A mente saudável, na opinião de Camila Belliard Oleiniski, no caminho do autoconhecimento, torna-se um ponto-chave para que se atinja esse objetivo. Por isso seu foco estratégico na gestão de pessoas. A presença de um profissional especializado na área, dentro de escritórios e empresas, é um diferencial que, com o passar do tempo, se prova necessário tanto para um melhor desenvolvimento das funções mais básicas do cotidiano empresarial, como para o aumento final de receita mensal e anual.

IPDESP – Instituto de Proteção e Defesa das empresas de São Paulo

Jornalista Luiz Araujo

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1951489/IPDESP_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1951490/IPDESP_2.jpg

FONTE IPDESP

SOURCE IPDESP