A Infinity Economics Platform, baseada em cadeia de blocos, anuncia uma série de novos recursos

ZURIQUE, 28 de março de 2018 /PRNewswire/ -- A Infinity Economics Platform (IEP), um novo tipo de ecossistema de criptomoeda equipado com recursos financeiros e econômicos totais, anunciou esta semana uma série de novos recursos, projetados para melhorar e aumentar a experiência geral com a IEP para usuários nos próximos meses.

Direcionada a usuários, operadores, investidores e instituições financeiras, a IEP anunciou uma nova atualização fundamental, plano de recursos futuros, cotação da XIN na BitBay Exchange e uma nova presença na Internet, a qual combina com estes anúncios revolucionários para a plataforma.

As atualizações fundamentais da IEP ajudam os usuários a financiarem projetos existentes e futuros de uma maneira inovadora, permitindo que os indivíduos invistam em empresas iniciantes (startups) enquanto oferecem uma estrutura transparente de comissões.

No próximo mês, a IEP lançará o recurso "Coin Shuffling", um recurso de privacidade que permite que os usuários misturem seus fundos de forma rápida e eficiente com os fundos de outros usuários, para criar um mapeamento aleatório entre as contas existentes. Após o lançamento do primeiro recurso, a IEP lançará sua "Subscription", que é um recurso de pagamento recorrente que pode ser cancelado pelo usuário a qualquer tempo. No final de abril, a IEP lançará o recurso "Escrow", permitindo pagamentos seguros através da retenção das moedas do comprador até que os termos da venda sejam satisfeitos e que o comprador libere o pagamento para o vendedor. Por fim, no início de maio, a IEP irá lançar o recurso "Smart Contracts", conhecidos como contratos inteligentes os quais cumprem automaticamente as condições de um contrato conforme termos predefinidos.

Em 15 de março de 2018, a IEP começou a ser listada em uma das maiores bolsas de criptomoedas na Europa: a BitBay. Tendo lançado recentemente um Web Site renovado e relançado sua presença na Internet, a IEP planeja continuar a desenvolver e a melhorar seu ecossistema para os usuários no futuro.

Sobre a Infinity Economics Platform:

A Infinity Economics Platform tem sido um projeto liderado 100% pela comunidade desde seu início. Isto significa que o poder de decisão de todos os membros da comunidade corresponde ao seu poder de voto. Esta abordagem essencialmente nos torna uma Organização Autônoma Descentralizada (OAD). Todos os processos, desde o desenvolvimento da plataforma até a comercialização e a documentação são organizados de uma maneira descentralizada. O "poder" está com os usuários – a única abordagem coerente e justa para uma cadeia de blocos, porque acreditarmos que esta é a única maneira de eliminar fontes de erro. A Infinity Economics Platform foi projetada para que os usuários decidam independentemente dos grandes investidores, desenvolvedores ou fundadores – todos os novos recursos são coordenados antecipadamente através do sistema incorporado de voto eletrônico.

Vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=eWLB2ZCF834

FONTE Infinity Economics Platform

