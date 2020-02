A influenciadora que conquistou Tupã e região - Ana Luíza

SÃO PAULO, 7 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Ana Luíza – atriz, influenciadora digital e maquiadora – é sucesso nas redes sociais. A jovem divertida faz parte do elenco do canal de humor do YouTube @desconfinados, hoje com mais de 4 milhões de inscritos e mais de 390 vídeos. Tal trabalho, a jovem vem desenvolvendo há mais de quatro anos ao lado do humorista e amigo @jonathannemer

Moradora de Tupã, cidade paulista, Ana Luíza Sanches nos contou um pouco da sua rotina de multitarefas e de como é a sua relação com os mais de 300 mil seguidores no Instagram. "A relação com meus seguidores é uma das coisas que mais me deixa feliz, porque temos uma conexão muito bacana! Muitas seguidoras chegam a desabafar seus problemas pessoais por falarem que se sentem "íntimas" por me assistirem todos os dias nas redes sociais, acho isso incrível, pois o carinho que tenho por elas é recíproco!", conta a influenciadora que chegou a bater mais de 75 mil visualizações nos stories em um só dia.

Com a agenda sempre lotada e cheia de compromissos que envolvem a profissão de atriz, maquiadora e influencer, Ana Luíza tem sido um dos nomes preferidos de empresas e lojas de diversos segmentos que desejam aumentar visibilidade, ganhar engajamento on-line e alavancar o número de vendas. "Só me envolvo com marcas que realmente acredito. Nada que não seja verdadeiro fará parte do meu trabalho. Além disso, tenho uma enorme preocupação em representar ao máximo aquela empresa com a qual estou trabalhando, eu visto a camisa dos meus parceiros!", fala empolgada com as últimas parcerias feitas.

Tamanha visibilidade faz com que Ana seja reconhecida por fãs nas ruas, que pedem fotos e demostram admiração. Questionamos a influenciadora sobre como ela lida com a perda da privacidade e o assédio. "O assédio é relativo, vejo como carinho! Mas já passei por algumas situações chatas, como, por exemplo, oferecerem dinheiro para uma seguidora conseguir descobrir quem era o meu namorado. Confesso que isso me assustou um pouco, mas tento levar tudo com naturalidade. Prefiro enxergar como uma forma de afeto mesmo. Até porque, muito do meu sucesso profissional eu devo aos meus seguidores".

A jovem se reinventa constantemente ao mesmo tempo em que não perde a autenticidade e personalidade auto astral; Ana fala sobre suas multifuncionalidades e paixão pela profissão. "Meu trabalho tem me aberto um leque muito grande de possibilidades! Amo atuar no canal, mas também amo maquiar. Pretendo sempre conciliar os dois, aprender e melhorar cada vez mais. Isso faz com que eu me redescubra todos os dias. Realmente amo o que eu faço e coloco 100% de dedicação e amor em cada trabalho".

Para conhecer um pouco mais o trabalho de Ana, siga: @analuiza.sanches

