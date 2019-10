A iniciativa Staging da Bithumb Global leva sustentabilidade voltada para a comunidade a projetos

Com os projetos de blockchain lutando pela adoção da comunidade de criptomoedas, várias táticas foram usadas no passado para incentivar o crescimento. A maioria das táticas, como eventos, não foi direcionada e a maioria dos tokens lançados estão em carteiras inativas que fornecem valor zero ao projeto em termos de conscientização, atividade comercial ou crescimento da comunidade. Os incentivos também podem ser conduzidos com pressão de preços, levando a atividades não saudáveis do mercado. O IEO e a OIC têm pressão de preço devido à necessidade de investimento de investidores e são atividades de captação de recursos. Os investidores são incentivados a recuperar seu investimento o mais rápido possível e com a liquidez que as trocas de ativos digitais trazem, os investidores geralmente se tornam vítimas.

O BG Staging altera esse incentivo com uma nova mudança de paradigma projetada para aumentar a adoção do projeto, em vez de incentivar comportamentos comerciais não saudáveis. Em vez de exigir investimento de membros da comunidade que geralmente desejam recuperar seus investimentos iniciais em um curto período por medo de manipulação, a Bithumb Global é capaz de alavancar sua comunidade comercial de milhões para destacar um projeto pré-selecionado e fornecer cupons de recompensa sem risco para investidores. Os comerciantes na plataforma da Bithumb Global precisam apenas provar seu compromisso com o projeto, realizando uma pequena participação nos ativos de criptografia que são desbloqueados após a distribuição dos cupons de recompensa. Os vouchers são concedidos com base nos níveis de comprometimento de apostas e compromissos mais altos recebem maior probabilidade de recebimento de cupons que são recompensados com base em metodologias de distribuição ponderada. Depois que as recompensas são resgatadas, os vouchers são entregues e um período de bloqueio de vários estágios inicia, que abre os tokens para negociação lentamente ao longo do tempo. Como os traders da Bithumb Global reduziram o risco de investimento inicial, o incentivo à recuperação de capital de investimento inicial está menos presente e oferece aos projetos uma chance de lutar para aumentar sua adoção ao longo do tempo.

A quarta temporada de BG Staging da Bithumb Global acaba de atingir um resultado recorde. O número de cupons F1ZZ entregues atingiu mais de 32.000 usuários. O site e o aplicativo da Bithumb Global foram visitados mais de um milhão de vezes e mais de 50 milhões de tokens F1ZZ foram recompensados. Os graduados anteriores da BG Staging incluem Eon, Fabrk e Tune, que tiveram um crescimento notável, com uma média de 3156% de crescimento. O BG Staging fornece um novo precedente para a tendência da promoção do projeto no futuro próximo.

Para os interessados em ingressar na Comunidade BG, encontre mais informações em Bithumb Global.

