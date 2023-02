A inovação de Dombey está fazendo a diferença

LONDRES, 7 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Dombey Electrics Co. (www.dombbit.com), empresa fundada no Reino Unido em 2010 e, posteriormente, na Finlândia, com Hong Kong como local de produção e escritórios em todo o mundo, é uma das principais fabricantes de equipamentos elétricos e eletrônicos.

A Dombbit é um braço da Dombey Electrics Co., e é uma empresa elétrica e eletrônica ativa globalmente. Ao manter um grupo central de eletricistas, com a maioria deles tendo estado conosco desde o início, conseguimos alcançar esse objetivo.

A alternativa criada

A verificação de transações em uma rede de blockchain e adição ao livro-razão de blockchain em troca de pagamento na forma de criptomoeda é conhecida como mineração de criptomoedas. Computadores fortes, conhecidos como "mineradores", executam esse processo, resolvendo problemas matemáticos desafiadores para validar transações. Como recompensa pelo trabalho de computação, os mineradores recebem bitcoins recém-criados, o que os incentiva a participar da rede.

A mineração de criptomoedas é um trabalho competitivo e caro, uma vez que requer muito poder de processamento, energia e hardware especializado. Para alimentar as complexas computações matemáticas necessárias para validar transações e adicionar novos blocos ao blockchain, a mineração de criptomoedas consome muita energia.

O mecanismo de consenso que protege a estabilidade e a segurança da rede de bitcoin depende dessa operação que consome tantos recursos. Para competir, os mineradores devem resolver enigmas criptográficos desafiadores, o que consome muito poder computacional. A mineração de criptomoedas requer muita energia, o que levantou perguntas sobre como ela afetará o meio ambiente e se aumentará os preços da energia em alguns lugares. Existem inúmeras estratégias para reduzir o uso de energia ao minerar criptomoedas:

Melhore o hardware: utilize hardware que consuma menos energia, como mineradores ASIC, que são fabricados expressamente para mineração e exigem menos energia do que hardware para uso geral.

Reduza a dificuldade de mineração: prefira criptomoedas com menor dificuldade de mineração para economizar energia, uma vez que exigirão menos poder de processamento.

Otimização do pool de mineração: junte-se a um pool de mineração que divida o trabalho entre os mineradores de forma eficaz, que utilize algoritmos eficientes e que tenha poucas despesas gerais.

Gerenciamento de energia: altere as configurações de gerenciamento de energia do seu hardware para economizar energia quando não estiver minerando.

Uso de um sistema de resfriamento: diminua a temperatura do seu equipamento de mineração com um sistema de resfriamento para melhorar o desempenho e economizar energia.

Utilize fontes de energias renováveis: reduza a sua pegada de carbono e as contas de energia, realizando a troca por fontes de energias sustentáveis, como energia solar ou eólica.

O "Dompre", desenvolvido pela Dombitt — https://dombbit.com/ —, um minerador de criptomoedas movido a energia solar, é um produto novo no mercado. Ele opera com a menor quantidade possível de luz solar e energia. Utilizando eletricidade, ele opera por 15 horas após a carga total inicial, e utilizando um pouco de luz solar, ele opera por 18 horas.

O grande MSI Afterburner foi usado em sua produção para consumir a menor quantidade possível de energia e trabalhar com qualquer versão do Windows.

