A instituição bancária apoia as empresas oferecendo ferramentas que beneficiam a administração de seus negócios

BBVA México e CuentasOK unem esforços para oferecer uma solução de pagamentos inteligentes às empresas mexicanas

Por meio do acordo entre a CuentasOK e o BBVA México, os negócios e as empresas podem sincronizar nesta plataforma todas suas faturas emitidas e recebidas diretamente validadas no SAT e escolher as que desejam pagar em uma única operação, executada por meio do serviço de pagamentos empresariais do BBVA.

CIDADE DO MÉXICO, 31 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O BBVA México e a CuentasOK anunciaram que firmaram um acordo para que as empresas clientes da instituição bancária possam realizar a coordenação de pagamentos de faturas em uma única operação, executada por meio do serviço de pagamentos empresariais do BBVA México. Com esta parceria, a CuentasOK torna-se uma das primeiras plataformas tecnológicas na nuvem de gestão administrativa do México a firmar um acordo com o banco para promover a coordenação de pagamentos em massa. Esta solução será disponibilizada para 125 mil empresas clientes do BBVA.

Alejandro Cárdenas Bortoni, diretor geral de serviços bancários para empresas e governo do BBVA México, comentou: "O banco inova continuamente, investe nas melhores tecnologias e busca parcerias que permitam oferecer serviços bancários diferenciados a seus clientes empresariais. Assumimos o compromisso de continuar sendo o banco que apoia as empresas mexicanas, e esta solução é uma ferramenta que melhora a gestão administrativa das empresas para que elas continuem a se fortalecer."

Por sua vez, Gonzalo Alonso, CEO da CuentasOK, afirmou: "Pela primeira vez na América Latina, uma instituição financeira e uma solução tecnológica de gestão administrativa estabelecem uma verdadeira integração. É uma honra para nós ter trabalhado com o BBVA México por dois anos para levar esta colaboração a um nível superior e escalar esta solução on-line, que exercerá um impacto real sobre as empresas mexicanas que precisam de soluções tecnológicas que facilitem sua administração fiscal, financeira e contábil de forma integral para poder crescer".

A CuentasOK permite organizar, simplificar, automatizar e gerir a administração contábil e fiscal em uma única plataforma on-line. A solução oferece sincronização automática com o SAT, interpretação de CFDIs, pagamentos e cobrança, conciliação automática e tesouraria em um só lugar.

Graças à conexão direta desta plataforma com o SAT, as empresas poderão programar o processamento dos pagamentos inteligentes das contas a pagar de forma massiva e automática e com um só clique, por meio do serviço de pagamentos empresariais do BBVA.

Os clientes empresariais do BBVA México terão acesso a esta plataforma com uma oferta exclusiva de um mês de teste gratuito que inclui 25 selos (CFDIs) e 25 pagamentos. Se ainda não tiver uma conta na instituição bancária, o usuário poderá ser redirecionado ao portal do BBVA México, a partir da CuentasOK, para solicitar uma de maneira rápida e simples.

Para Ricardo Duhart Novaro, diretor de estratégia e soluções para empresas do BBVA México, o Open Banking é uma realidade, e a instituição bancária está promovendo a evolução da forma de organizar e oferecer seus serviços para poder aproveitar as oportunidades desta nova era, já que a colaboração com terceiros, o uso de novas tecnologias e a disponibilidade dos serviços bancários onde os clientes os necessitam são os pilares para o desenvolvimento dos serviços bancários do futuro.

Desde sua fundação em 2017, a CuentasOK processou e validou mais de 1,6 milhões de CFDIs, ajudou seus clientes no pagamento de suas faturas no valor de mais de 650 milhões de pesos e na cobrança de pouco mais de um trilhão 257 mil pesos, por meio da plataforma. Com esta parceria, a plataforma tecnológica de gestão administrativa na nuvem multiplicará seu potencial de transações, estimando a afiliação de cerca de cinco mil clientes empresariais do BBVA México, que poderão pagar suas faturas em uma única operação, executada por meio do serviço de pagamentos empresariais do BBVA México, e com um potencial de aproximadamente 3,6 milhões de transações durante o primeiro ano de lançamento.

O BBVA México disponibiliza para seus clientes empresariais um amplo portfólio de produtos e serviços para oferecer o suporte que necessitam e, assim, apoiar o crescimento e a produtividade deles.

CONTATO:

Comunicação externa

BBVA México

[email protected]

[email protected]

5556215377 - Celular 5529810369

Para mais informações sobre o BBVA México, acesse:

https://www.bbva.mx/

Para mais informações sobre o BBVA, acesse: https://www.bbva.com/es/mx/

Siga-nos no Twitter: @BBVAPrensa_mx

CuentasOK

Agência ink PR / Gerardo Espinosa

[email protected]

Cel.: +521 556484 6563

Sobre o BBVA México

O BBVA México é uma instituição líder no México em termos de carteira e captação. Seu modelo de negócio, voltado para o cliente e fundamentado na inovação contínua, assim como nas melhores tecnologias, permite que a instituição ofereça serviços bancários a 27 milhões de clientes. Para oferecer um melhor atendimento ao cliente, o BBVA México conta com a infraestrutura bancária mais ampla do sistema, integrada por 1.726 agências, 13.672 caixas eletrônicos e uma ampla gama de produtos e serviços digitais como o internet banking e o aplicativo móvel. Os investimentos contínuos em canais alternativos às agências permitiu proporcionar acesso rápido, fácil e seguro aos serviços financeiros por meio do banco digital a 17 milhões de clientes. A responsabilidade social corporativa é uma constante na instituição bancária, e o modelo de banco responsável do BBVA México tem como objetivo desenvolver uma sociedade mais inclusiva e sustentável, por meio do apoio a seus clientes em suas decisões de investimento com critérios de sustentabilidade ambiental e social, e por meio da Fundación BBVA México, promover a educação e a cultura no país.

Sobre a CuentasOK

É a primeira solução mexicana no âmbito fiscal e contábil que transforma a forma de interação entre bancos, o SAT, PMEs, áreas contábeis, tesouraria e empresários. Sua plataforma oferece sincronização automática com o SAT, interpretação de CFDIs, conciliação e coordenação automática e tesouraria em um só lugar, para oferecer eficiência e transparência às empresas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1888494/PSX_20220722_114102.jpg

FONTE CuentasOK

SOURCE CuentasOK