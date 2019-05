A ISLE 2020 atualizada será realizada no novo centro de exibições de Shenzhen com uma solução geral de LED e sinalizações

"A ISLE 2019 foi um grande sucesso em termos de escala e de número de participantes. No total, mais de 250.000 visitantes e 1.365 exibidores participaram, descobriram oportunidades de negócios e compartilharam conhecimentos do setor. O aumento no número de compradores internacionais, que aumentou 10 por cento em 2019, representa o crescimento do setor como um todo", disse Li Yingjie, CEO da ISLE. "Observamos o tremendo sucesso da ISLE 2019 e, realizar a ISLE 2020 no novo Centro de Exibições e Convenções Shenzhen World (Shenzhen World) significa maior área de exibição e proximidade de várias fábricas. A área de exibição de 160.000m 2 nos permite trazer mais exibições e uma visão mais ampla do setor, e esperamos atrair mais visitantes profissionais para a ISLE 2020".

O evento, com duração de quatro dias, demonstrará a tecnologia de exibição em painéis, sistemas audiovisuais integrados, LED e sinalizações de mais de 2000 exibidores, trazendo uma experiência imersiva para os compradores globais.

O destaque da exibição de 2020 será a introdução de seis áreas de exibição separadas, cada uma delas fornecendo uma solução de exibição para vários cenários de negócios: cidade inteligente, novo varejo, campus inteligente, pan-entretenimento, museu e cinema digital, segurança e fluxo de informações.

A ISLE 2020 aborda a cadeia industrial completa e cobre tanto as cadeias de fornecimento anteriores quanto posteriores da exibição comercial, sistemas audiovisuais integrados, setor de LED e sinalizações. Líderes do setor como a Absen, Unilumin, Hikvision, Aoto Electronics e a Ledman já reservaram grandes estandes de exibição na ISLE 2020, graças à maior área de exibição oferecida pelo recentemente construído Shenzhen World.

A ISLE 2020 também realizará mais de 30 conferências e fóruns, em cooperação com parceiros que incluem o Setor de Aplicações de LED da Associação de Fabricantes de Equipamentos Óticos e Ótico-eletrônicos da China, Instituto Chinês de Design Cenográfico e a Associação de Produtos Eletrônicos do Governo da Província de Guangdong, reunindo mais de 110 profissionais do setor para compartilhar visões sobre 11 dos principais tópicos do setor.

Para mais informações, visite o endereço: http://en.isle.org.cn/

Sobre a ISLE

A Feira Internacional de Tecnologia de Exibição em Grandes Painéis, Sistemas de Inteligência Audiovisual Integrados, Painéis e LED (ISLE), organizada pela Canton Fair Advertising Co., Ltd., pela China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp e pela China Entertainment Technology Association é uma plataforma totalmente integrada de solução para a cadeia do setor para profissionais de LED, exibição comercial , sistemas audiovisuais e sinalizações. A ISLE vem sendo realizada no Complexo da Feira de Cantão em Guangzhou e, a partir de 2020, será realizada no Shenzhen World.

