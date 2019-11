A JA Solar fornece módulos PERC de alta eficiência a um projeto de armazenamento solar de 32 MW em Hokkaido

PEQUIM, 11 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A JA Solar, fabricante líder mundial de produtos fotovoltaicos de alto desempenho, anunciou que forneceu todos os módulos PERC a uma instalação de armazenamento solar com armazenamento de 32 MW. A instalação é uma das maiores usinas fotovoltaicas de Hokkaido e foi conectada com êxito à rede. O projeto representa o uso inovador em grande escala de tecnologias de armazenamento fotovoltaico e de energia, marcando um momento importante na promoção do desenvolvimento de energia renovável na região.

O projeto fica na costa de Shibetsu, Hokkaido. O clima frio e de muito vento e as condições climáticas extremas da região estabelecem a necessidade de alto desempenho dos módulos solares. Os módulos PERC mono fornecidos pela JA Solar para o projeto têm excelente desempenho de carregamento mecânico, capacidade de manter alta e estável potência de saída na faixa de temperatura de -40 ºC a +85 ºC, bem como em ambientes extremos, como intensa pressão do vento, baixa temperatura e neve. A excelente resistência alcalina e ao sal permite que os módulos solares forneçam sólida garantia de desempenho estável e altos retornos de geração de energia da usina solar nas áreas costeiras. Estima-se que a usina gere rendimento anual de energia de 30.000.000 kWh, reduzindo a emissão de dióxido de carbono em 24.180 t por ano.

A usina de energia solar e armazenamento foi equipada com uma bateria de armazenamento de 10.445 kWh, com capacidade autorregulatória para garantir a operação estável da usina no horário de pico e fora dele. Enquanto isso, o sistema de armazenamento de energia pode ajustar a produção usando um sistema de controle inteligente, com base na demanda local, melhorando ainda mais o consumo de energia e maximizando o retorno do investimento.

Jin Baofang, presidente do conselho de administração da JA Solar, observou que "O armazenamento de energia é crucial no desenvolvimento do novo setor de energia. Estamos empolgados para trabalhar com os clientes, desenvolvendo novos modelos operacionais que combinem tecnologias de armazenamento fotovoltaico e de energia e estimulem o setor a criar aplicações mais eficientes. Por ser a principal fornecedora de produtos solares para o mercado japonês, a JA Solar é altamente reconhecida pelos clientes locais por seus produtos fotovoltaicos de alta qualidade e sua forte presença no mercado. Não vemos a hora de colaborar com mais clientes na região".

FONTE JA Solar Co., Ltd.

