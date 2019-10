A JA Solar Japan celebra seu 7o. aniversário

PEQUIM, 11 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Em 17 de setembro, a JA Solar Japan celebrou seu sétimo aniversário em Tóquio, no Japão. O vice-presidente sênior da JA Solar, Sr. Huang Xinming participou do evento e discursou para expressar a gratidão da empresa aos clientes locais por seu apoio desde sua fundação e compartilhou suas visões sobre o panorama do desenvolvimento da energia renovável. Convidados de mais de cem empresas, incluindo Hitachi, Panasonic, Marubeni e JGC presenciaram este importante marco na história da empresa.

O Japão atribuiu grande importância ao desenvolvimento e aplicação de energia renovável, especialmente energia solar. Comparado com outros mercados, o Japão tem exigências mais altas de qualidade e eficiência para os produtos solares. Em 2012, a JA Solar estabeleceu uma filial em Tóquio, e foi rapidamente reconhecida pelo mercado devido aos excelentes produtos e serviços da empresa, e a marca da JA Solar foi bem aceita pelos clientes locais. A empresa tem uma posição de liderança em vendas para o Japão com quase 10% de participação no mercado. A empresa construiu relacionamentos sólidos com centenas de parceiros de negócios locais e tem uma forte penetração de mercado para seus produtos, cobrindo todas as 47 regiões administrativas do Japão. A JA Solar é altamente considerada como a mais confiável marca de produtos fotovoltaicos.

A JA Solar se concentra na P&D e na produção de produtos solares fotovoltaicos de alta eficiência e lança uma série de produtos avançados no mercado japonês. No ano passado, a empresa obteve uma patente para sua tecnologia bifacial PERC no Japão, que é uma manifestação da inovação tecnológica da JA Solar e o reconhecimento e proteção para os direitos de Propriedade Intelectual no Japão. Em fevereiro, a empresa apresentou seu módulo mono PERC 9BB de meia célula na PV EXPO 2019, o qual se posicionou como uma excelente escolha para diminuir o custo nivelado de energia (LCOE) e alcançar paridade de rede. Em julho, a JA Solar assinou um acordo de licença da patente de dopagem com gálio (Ga-doping) com a Shin-Etsu Chemical. A tecnologia deverá aumentar ainda mais o desempenho dos produtos da JA Solar, permitindo que a empresa forneça produtos mais confiáveis para seus clientes.

O Sr. Jin Baofang, presidente do conselho de diretores da JA Solar, disse, "O sucesso da JA Solar no mercado japonês é um resultado de nosso forte foco em produtos e serviços de alta qualidade. Continuaremos a servir o mercado japonês, fornecendo aos nossos clientes produtos e serviços de alta qualidade, e promovendo o desenvolvimento do setor fotovoltaico no país".

