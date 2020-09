A JTI amplia a parceria tecnológica com a Sauber Engineering

GENEBRA e ZURIQUE, 3 de setembro de 2020 /PR Newswire/ -- A JTI (Japan Tobacco International) ampliou seu acordo de parceria tecnológica com a Sauber Engineering AG (SEN), um líder em tecnologia e desenvolvimento de protótipos e parte do Sauber Group of Companies. Com esta parceria, as duas empresas continuarão a colaborar no desenvolvimento de projetos de engenharia de precisão direcionados a aumentar o desempenho da próxima geração de produtos do JT Group.

As duas empresas trabalham atualmente em soluções inovadoras para melhorar a experiência do usuário dos produtos de vapor de tabaco da JTI, desenvolvendo plataformas de produtos inovadores e novas funcionalidades que respondem às mudanças das demandas dos consumidores, para lhes oferecer uma escolha ainda mais ampla. A JTI está na categoria de produtos de risco reduzido[1] desde 2011 e atualmente está presente em 28 países com sua marca de cigarro eletrônico, Logic e com a marca de vapor de tabaco, Ploom.

Sobre a Sauber Engineering AG:

A Sauber Engineering é especializada no desenvolvimento de métodos inovadores e na produção de componentes de alta qualidade que nunca existiram antes. A Sauber Engineering tem a missão e a liberdade de chegar ao limite – para explorar os limites da viabilidade de realização. A Sauber Engineering tem o know-how e a infraestrutura tanto em desenvolvimento de tecnologia superior quanto nos campos práticos de aplicação, dos quais os clientes dos mais diversos ramos da indústria se beneficiam.

Sobre a JTI:

A JTI é uma empresa líder internacionalmente em tabaco e cigarro eletrônico com operações em mais de 130 países. Ela possui mundialmente tanto Winston, a marca de cigarros número dois no mundo, e Camel, fora dos EUA; e tem a maior participação em vendas com ambas as marcas. Outras marcas globais incluem Mevius e LD. A JTI é também um participante importante no mercado internacional de cigarros eletrônicos com sua marca Logic e com a marca de vapor de tabaco, Ploom. Com sede em Genebra, Suíça, a JTI emprega mais de 44.000 pessoas e foi agraciada com o Global Top Employer pelo sexto ano consecutivo. A JTI é um membro do Japan Tobacco Group of Companies. Para mais informações, consulte www.jti.com.

1. Produtos com o potencial de reduzir os riscos à saúde associados ao fumo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1084015/JTI__Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248047/Sauber_Engineering_Logo.jpg

FONTE JT International

Related Links

https://www.jti.com



SOURCE JT International