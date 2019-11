A justiça vence: vitória decisiva para o SPI Group na disputa de longa data pela marcas comerciais Stolichnaya

SYDNEY, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Na quinta-feira, 31 de outubro de 2019, em Sydney, o SPI Group obteve uma vitória decisiva após 15 anos defendendo-se no caso contra a empresa estatal russa Federal Treasury Enterprise Sojuzplodoimport (FKP ou FTE) relativo à propriedade das marcas comerciais Stolichnaya, do SPI Group, na Austrália.

Trata-se da terceira vitória para o SPI Group na Austrália em três anos. Depois dessa vitória, o SPI está em posição de reivindicar a recuperação das custas legais, que são atualmente superiores a US$ 7 milhões.

Essa é uma grande vitória para o SPI Group nessa defesa de suas marcas comerciais na Austrália que se estendeu por muito tempo. O caso, que é um dos mais antigos do Tribunal Federal da Austrália, teve finalmente um desfecho justo.

O caso era parte de uma longa batalha legal na qual representantes da Federação Russa tentavam se apropriar das marcas comerciais do SPI em tribunais estrangeiros. As ações movidas em seu nome carecem de fundamento e atendem aos interesses de particulares.

Esta é mais uma confirmação de que o SPI Group é legítimo proprietário das marcas comerciais Stolichnaya.

O SPI Group e suas afiliadas detêm as marcas comerciais Stolichnaya em mais de 180 países.

Sobre o SPI Group S.à r.l.

O SPI Group é uma empresa independente que possui uma talentosa equipe multinacional. Com sede em Luxemburgo, possui unidades de produção nos Estados Unidos, Letônia, México, Argentina e Espanha. A missão do grupo é criar um respeitado portfólio de marcas selecionadas de bebidas premium, o que é feito através do controle e aperfeiçoamento de cada etapa do processo, desde o cultivo até a distribuição.

