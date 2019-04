A Kaneka Americas Holding, Inc. anuncia a criação de uma nova divisão de biopolímeros sediada em Houston, Texas para iniciar a venda de compostos plásticos degradáveis à base de plantas nos Estados Unidos

HOUSTON, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Kaneka Americas Holding, Inc. tem orgulho de anunciar a criação de uma nova divisão de biopolímeros baseada em Houston. O polímero PHBH da Kaneka é um produto à base de plantas que oferece tanto flexibilidade quando resistência ao calor. Ele é produzido através de um novo processo de biofermentação o qual utiliza óleos de plantas renováveis como matéria prima. Nossos produtos não são apenas de base biológica e biocompostáveis em ambientes aeróbicos, anaeróbicos ou marinhos, eles são também altamente resistentes ao calor e podem servir como uma barreira ao vapor de água.

Nossos tipos são estáveis sob condições de uso diário. Levando em conta as condições certas, sob condições anaeróbicas, aeróbicas ou marinhas no ambiente natural, os produtos começarão a se biodegradar.

O PHBH recebeu Aprovação para Contato com Alimentos da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA – Food and Drug Administration) e é adequado para todos os produtos de embalagem de alimentos. O PHBH pode ser moldado em vários produtos tais como copos, talheres, bandejas para alimentos, pratos, etc.

A Kaneka produz o PHBH desde 2011 e está atualmente expandindo suas instalações em Takasago, no Japão. A Kaneka espera encontrar uma solução alternativa para os produtos plásticos atuais descartáveis, na medida em que a empresa reconhece a necessidade de levar para o mercado um produto à base de plantas que ajudará a reduzir a poluição nos oceanos e nos lixões. Atualmente estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico são depositadas nos oceanos todos os anos, o que criou uma tremenda questão ambiental em todos os oceanos do mundo.*

Para mais informações sobre o PHBH da Kaneka, entre em contato com:

Christiane Waldron

Diretora de Desenvolvimento Empresarial

Kaneka Americas Holding, Inc.

Divisão de biopolímeros

Christiane.waldron@kaneka.com

Fonte de referência

* https://news.nationalgeographic.com/news/2015/02/150212-ocean-debris-plastic-garbage-patches-science/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/524922/Kaneka_Americas_Holding_Inc___Logo.jpg

FONTE Kaneka Americas Holding, Inc.

SOURCE Kaneka Americas Holding, Inc.