A Kiwi.com, uma das principais empresas de tecnologia de viagens do mundo, está se tornando a primeira super operadora virtual global

FORT LAUDERDALE, Florida, 19 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- "A visão de super operadora virtual global (Virtual Global Supercarrier) da Kiwi.com é uma ação de longo prazo que pretendemos atingir completamente dentro de três anos", disse Oliver Dlouhý, CEO da Kiwi.com, na Conferência Phocuswright em Fort Lauderdale, EUA.

A empresa de tecnologia de viagens de rápido crescimento Kiwi.com conseguiu atrair a atenção de muitos, sendo uma das mais inovadoras empresas dos últimos anos. Com recursos como o NOMAD, o qual torna a vida dos viajantes apaixonados muito mais interessante, a empresa agora tem por objetivo fornecer a solução de viagem mais completa desde a inspiração inicial até o destino final, a qualquer tempo, não importando onde ou quais são os dois pontos.

Isso significa que, se um cliente quiser reservar uma viagem para um destino tropical ou um táxi para seu restaurante favorito, poderá fazer isso no aplicativo Kiwi.com.

Combinando todos os modos de viagem – sejam voos, trens, ônibus, serviços de passeios ou até micromobilidade na cidade – a Kiwi.com tem o objetivo de sempre fornecer os melhores resultados para viagens de qualquer ponto A ao ponto B, em qualquer lugar do mundo.

Ninguém que gastar horas sem fim tentando encontrar a melhor combinação de preço e passagens. A Kiwi.com oferece o serviço exato através da interconexão de 3.500 aeroportos e 1.000 estações (passando em breve para 35.000), e protegendo as conexões com a exclusiva Garantia da Kiwi.com, a qual cobre todas as despesas no caso de alguma interrupção em uma viagem.

Em outubro de 2019, a Kiwi.com também introduziu os tipos de tarifas virtuais (Virtual Fare Types) em seu processo de reservas, tornando possível ter os mesmos termos e condições para mais de 750 empresas aéreas e terrestres com as quais a empresa coopera. Esse novo produto resultou em um aumento na transparência entre o cliente e a Kiwi.com e também foi recebido favoravelmente pelos consumidores.

"O inventário de transportes do mundo está extremamente fragmentado. Há milhares de diferentes operadoras com diferentes condições, operando em rotas diferentes, aceitando diferentes métodos de pagamento e falando idiomas diferentes. A Kiwi.com está agora chegando com uma camada virtual, unificando o conteúdo dos transportes globais e levando essa unificação para seus clientes em uma plataforma – a super operadora virtual global (Virtual Global Supercarrier)", disse Oliver Dlouhý.

Fundada por Oliver Dlouhý and Jozef Képesi, em 2012, a Kiwi.com é um mecanismo de busca on-line que permite que os usuários combinem transporte de operadoras não cooperantes. O mecanismo é alimentado por seu algoritmo próprio (Virtual Interlining) o qual permite que os usuários combinem voos e transporte terrestre de mais de 750 operadoras, incluindo muitas que normalmente não cooperam, e é acompanhado pela garantia da Kiwi.com, líder do setor. Atualmente, a empresa registra mais de 100 milhões de buscas diariamente e emprega mais de 2.800 funcionários em todo o mundo. A Kiwi.com se classificou em sétimo lugar na lista Deloitte Technology Fast 500 EMEA de 2017, tornando-se a empresa tcheca melhor classificada de todos os tempos. Continuando com o sucesso anterior, a Kiwi.com se classificou em quinto lugar no mesmo programa em 2018.

