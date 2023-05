A KnowBe4 anuncia os vencedores do prêmio do Programa de Parceiros das Américas de 2023

Parceiros de canal reconhecidos pela excelência em impulsionar a importância de uma forte cultura de segurança organizacional

ORLANDO, Flórida, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, fornecedora do maior treinamento de conscientização sobre segurança e plataforma de simulação de phishing do mundo anunciou em seu evento anual KB4-CON os vencedores de seus Prêmios do Programa de Parceiros de 2023 para as Américas.

Este programa de prêmios reconhece os principais parceiros regionais do ecossistema de canais canal da KnowBe4 quanto a inovação e excelência nas principais categorias. A KnowBe4 e sua comunidade de parceiros estão avançando na nova categoria centrada no ser humano em segurança cibernética, focada em ajudar as organizações a melhorar a postura de segurança e fortalecer a cultura de segurança.

"Estamos entusiasmados em reconhecer os vencedores do nosso prêmio de Programa de Parceiros 2023 para as Américas em um evento KB4-CON tão espetacular", disse Tony Jennings, EVP internacional e global de vendas de canal e chefe de canal CRN em 2023. "Esses parceiros lideram o mercado conosco na conscientização da camada humana crítica dentro da pilha de segurança. Juntos, estamos ajudando organizações em todos os lugares a aproveitar nossa linha de produtos para transformar a cultura de segurança deles. Agradecemos a esses parceiros por sua dedicação e esperamos continuar crescendo juntos."

"A tomada de decisão baseada em dados é um valor fundamental tanto em nossa cultura quanto em nosso programa de parceiros", disse Kirsten Esposito, vice-presidente do escritório global do programa de parceiros e homenageada como Women of the Channel CRN em 2022. "Definimos critérios rigorosos para cada prêmio e encontramos os parceiros que superam todos os outros nessas métricas, além de encantar seus clientes. Esses incríveis vencedores são os primeiros em nossa classe de prêmios do programa global de 2023."

Entre os vencedores do Prêmio Programa de Parceiros KnowBe4 nas Américas estão:

Parceiro para Ficar de Olho, América do Norte: Provisions Group LLC

Parceiro para Ficar de Olho, América Latina: Assertiva S.A.

Parceiro Revelação MSP do Ano: CIT - Computer Integration Technologies Inc.

Inovador de Marketing do Ano: BlueAlly Technology Solutions, LLC

Produto Campeão do Ano: GuidePoint Security

Parceiro Nacional do Ano: CDW Logistics, Inc.

Parceiro do Ano: SISAP

Para obter mais informações sobre parcerias com a KnowBe4, acesse https://www.knowbe4.com/partners.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4, fornecedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma de simulação de phishing do mundo é usada por mais de 56.000 organizações em todo o mundo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a lidar com o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraude de CEO e outras táticas de engenharia social através de uma abordagem da nova escola para realizar o treinamento da conscientização sobre segurança. Kevin Mitnick, um especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e Chief Hacking Officer da KnowBe4, ajudou a conceber o treinamento da KnowBe4 de acordo com suas táticas de engenharia social bem documentadas. Dezenas de milhares de organizações contam com a KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa.

FONTE KnowBe4

SOURCE KnowBe4