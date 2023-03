A KnowBe4 Lança Kit de Recursos de Segurança Contra Phishing para Combater o Método Mais Comum de Engenharia Social

A KnowBe4 está oferecendo gratuitamente um kit de recursos de segurança cibernética para ajudar os usuários finais a fortalecerem suas proteções contra phishing

TAMPA BAY, Florida, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, fornecedora da maior plataforma de treinamento de conscientização sobre segurança e simulação de phishing do mundo, anunciou hoje o lançamento de seu kit de recursos de segurança contra phishing para ajudar os usuários finais a defenderem a si próprios e a suas organizações contra a ameaça de ataques de phishing.

Phishing é uma forma de engenharia social na qual pessoas mal-intencionadas tentam obter informações confidenciais dos usuários, como credenciais de acesso e dados de cartão de crédito, ou induzir pessoas a clicarem em um link ou anexo infectado que pode baixar um malware que imita o endereço de e-mail de uma entidade confiável, como um contato ou organização conhecida. Mais de 90% das violações de dados e hacks bem-sucedidos começam com golpes de phishing — é o método mais comum de engenharia social e uma ameaça para todos os usuários finais e organizações de todo o mundo.

O kit de recursos de segurança de phishing da KnowBe4 incluirá recursos como acesso a um webinar gratuito sobre combate ao phishing, o documento técnico sobre phishing mais popular da KnowBe4, "Comprehensive Anti-Phishing Guide E-Book", um vídeo sobre como evitar ataques de phishing, infográficos, pôsteres, sinalização digital e muito mais.

"O phishing continua sendo uma das ameaças mais perigosas para usuários e organizações devido à facilidade com que ele pode ser ocultado e ao seu potencial de causar danos e prejudiciais consequências", disse Stu Sjouwerman, CEO da KnowBe4. "A KnowBe4 reconhece a importância dessa ameaça, e é por isso que nos dedicamos a produzir treinamento e recursos de conscientização de segurança de nível mundial para educar os usuários sobre os sinais de golpes com phishing e como melhor se preparar e se defender contra eles. Nosso novo kit de recursos de segurança contra phishing permite que os usuários finais e as organizações fortaleçam sua cultura de segurança e tomem decisões de segurança mais informadas."

Para baixar o kit de recursos de segurança contra phishing da KnowBe4, visite: https://www.knowbe4.com/phishing-resource-kit.

Sobre o KnowBe4

A KnowBe4, fornecedora do maior treinamento de conscientização de segurança e plataforma de simulação de phishing do mundo é usada por mais de 56.000 organizações em todo o mundo. Fundada pelo especialista em TI e segurança de dados Stu Sjouwerman, a KnowBe4 ajuda as organizações a abordar o elemento humano da segurança, aumentando a conscientização sobre ransomware, fraudes de CEO e outras táticas de engenharia social através de uma nova abordagem escolar de treinamento de conscientização sobre segurança. Kevin Mitnick, um especialista em segurança cibernética reconhecido internacionalmente e Chief Hacking Officer da KnowBe4, ajudou a conceber o treinamento da KnowBe4 de acordo com suas táticas de engenharia social bem documentadas. Dezenas de milhares de organizações contam com o KnowBe4 para mobilizar seus usuários finais como sua última linha de defesa.

