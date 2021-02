A Kryon RPA simplifica a coleta e o processamento de dados críticos de COVID-19 para o Ministério da Saúde do Brasil

NOVA YORK, 16 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Kryon®, pioneira da automação de ciclo completo com uma abordagem inovadora para a automação de processos robóticos (RPA), descoberta e análise de processos, anunciou hoje o sucesso de seu conjunto de automação de ciclo completo no auxílio ao Ministério da Saúde brasileiro à coleta, validação do processo, refinação e distribuição de dados relacionados à pandemia de COVID-19. Em conjunto com a parceira de implementação SOLVE, o pacote de automação da Kryon está trabalhando para agilizar o processo complexo de coleta de dados e entrega propensa a erros entre os 27 estados do Brasil e mais de 7.500 hospitais.

Além dos desafios de processar e agregar com precisão os dados brutos de várias origens de teste da COVID-19, a privacidade dos pacientes também foi um objetivo importante. Com a automação de ciclo completo, os dados de COVID-19 são coletados e verificados quanto a duplicação e erros em vários pontos, ao mesmo tempo em que são removidas as informações confidenciais do paciente antes da distribuição ao Ministério da Saúde. Os dados verificados então são lançados no portal Federal do Ministério da Saúde, oferecendo atualizações frequentes e precisas para o público sobre estatísticas de COVID-19 e ocupação de leitos hospitalares. As estatísticas nacionais são publicadas diariamente pelo Ministério da Saúde às 5 da manhã.

"Os desafios logísticos com a coleta e o processamento de dados precisos de cada hospital e Estado com seus diferentes sistemas e procedimentos foram impressionantes, especialmente em um país com mais de 200 milhões de habitantes. Existe um senso de urgência, pois esses dados podem salvar vidas. A automação de ciclo completo nos permite agilizar todo o processo com precisão e eficiência, ao mesmo tempo em que liberamos médicos, profissionais de enfermagem e funcionários de TI quando mais precisamos", disse Elmo Raposo, coordenador de desenvolvimento de sistemas do Ministério da Saúde do Brasil.

Antes de implementar o RPA, a equipe médica do hospital e de TI foi designada com a coleta manual de dados e remoção de informações de identificação pessoal (PII), devido à conformidade com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil. À medida que as cargas de pacientes aumentavam, o mesmo acontecia com o tempo e os recursos necessários para criptografia e decodificação e processamento adicional. O uso da automação integral do Ministério da Saúde do Brasil implementou bots alimentados por IA para lidar com dados simplificados de COVID-19. Isso permitiu que a equipe se concentrasse no atendimento a pacientes e em outras tarefas que exigiam a resolução de problemas humanos.

"Em uma crise de saúde pública dessa magnitude, as organizações de saúde não podem trabalhar e responder corretamente sem informações precisas e atualizadas. No caso do sistema de saúde do Brasil, a equipe médica e de TI dos hospitais estava vinculada a dados de processamento e criptografia. Como resultado, outros processos que precisavam de atenção urgente foram prejudicados", disse Harel Tayeb, CEO da Kryon. "Em nosso setor, falamos muito sobre horas de trabalho economizadas, mas o que realmente estamos falando é o que as pessoas podem fazer com essas horas economizadas. Neste caso, o RPA teve um impacto direto em vidas, liberando a equipe médica essencial e de TI."

Organizações de saúde e agências governamentais estão recorrendo ao RPA para ajudar em tudo, desde o processamento de testes acelerado até o agendamento em massa de agendamentos de vacinação. A Kryon está oferecendo um bot de vacinação pronto para uso (V-bot) a todos os prestadores de serviços de saúde para agilizar a configuração de agendamento duplo necessária. A Clalit Health Services, a maior prestadora de serviços de saúde de Israel, já usou o V-Bot da Kryon para integrar 100 robôs desacompanhados em uma semana que agora geram mais de 100.000 agendamentos de vacinação por dia. A Clalit já agendou mais de 3.000.000 vacinas em Israel, a atual líder em vacinas para COVID-19 per capita.

Para obter mais informações sobre o RPA da Kryon e como ele ajuda nos esforços de saúde na luta contra a COVID-19, entre em contato com a Kryon.

SOBRE A KRYON

A Kryon® é uma empresa inovadora líder em automação empresarial, oferecendo a única plataforma unificada no mercado que engloba a descoberta de processos e automação de processos robóticos (RPA). A solução Full-Cycle Automation™ da Kryon maximiza o ROI em 352% de acordo com a Forrester Research e reduz o tempo de implementação do RPA em até 80%. Com tecnologia de IA exclusiva, o Process Discovery™ da Kryon gera automaticamente uma visão abrangente dos processos de negócios, os avalia e recomenda quais automatizar. A Kryon foi a primeira a oferecer automação de ciclo completo como serviço (FCAaaS), um conjunto ágil baseado em nuvem que oferece implementação rápida, flexibilidade e escalabilidade. A Kryon oferece aprendizagem em RPA e guiado, RPA virtual baseado em máquina, ou uma combinação híbrida de ambos. O pacote premiado da empresa é usado por empresas em todo o mundo, incluindo AIG, Allianz, Deutsche Telekom, EY, Ferring Pharmaceuticals, HP, Long Term Care Group, Microsoft, Singtel, Verizon e Wyndham Hotel Group.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/902103/Kryon_Logo.jpg

Contato:

Michelle Barry, Chameleon Collective

[email protected]

+1 603-809-2748

FONTE Kryon

Related Links

https://www.kryonsystems.com/



SOURCE Kryon