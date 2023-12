A Kugler Maag Cie da UL Solutions expande a oferta de Automotive SPICE®, apoiando o crescimento da indústria no México e no Brasil

A Kugler Maag Cie da UL Solutions expande a ofertas do Automotive SPICE ®, ajudando profissionais de desenvolvimento automotivo no México e no Brasil a obter conhecimentos e habilidades essenciais para guiar avaliações e impulsionar processos de desenvolvimento de qualidade.

NORTHBROOK, Illinois, 14 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Kugler Maag Cie da UL Solutions anunciou hoje que expandiu suas ofertas de Automotive SPICE® no México e no Brasil, incluindo treinamento, avaliações, workshops de desenvolvimento e suporte para melhoria de processos. Parte do portfólio automotivo da UL Solutions, a Kugler Maag Cie é uma fornecedora global de soluções de excelência em processos, avaliação e treinamento que apoiam a indústria automotiva. As ofertas ampliadas da empresa ajudarão a atender a crescente demanda por conhecimento de processos de desenvolvimento de qualidade impulsionados pelo crescimento da indústria no México e no Brasil.

A Kugler Maag Cie da UL Solutions anunciou que expandiu sua oferta automotiva SPICE® - incluindo treinamento, avaliações, workshops de desenvolvimento e apoio para melhoria de processos - no México e no Brasil.

O padrão Automotive SPICE®, ou Melhoria de processos de software e determinação de capacidade, fornece orientação para avaliar e melhorar os processos de desenvolvimento automotivo, o que pode ajudar os fabricantes de equipamentos originais (OEM) e fornecedores a melhorar a qualidade do produto, reduzir o tempo de lançamento no mercado e diminuir custos.

"Os processos de desenvolvimento de qualidade são a base para o lançamento de componentes e sistemas mais seguros e protegidos", disse Mary Joyce, vice-presidente e gestora geral do Grupo de mobilidade e sistemas críticos da UL Solutions. "Os fabricantes de automóveis e os fornecedores devem inovar rapidamente, ao mesmo tempo que constroem confiança em suas marcas e cumprem os requisitos regulamentares e os padrões de qualidade, processos e segurança para tornar o futuro da mobilidade uma realidade. A expansão de oferta do Automotive SPICE® da Kugler Maag Cie da UL Solutions apoia o crescimento contínuo da indústria automotiva no México e no Brasil e melhora os processos críticos de desenvolvimento de qualidade."

Os rápidos avanços nos veículos elétricos e autônomos e as crescentes expectativas dos consumidores em termos de conectividade, interoperabilidade, transparência e segurança alimentam a inovação e a transformação na indústria automotiva. O conhecimento de segurança funcional, segurança de autonomia, inteligência artificial, aprendizado de máquina e processos de homologação de veículos se tornou essencial para que OEMs e fornecedores automotivos se mantenham competitivos.

As novas ofertas da Kugler Maag Cie da UL Solutions no México e no Brasil incluem treinamento do Automotive SPICE® v3.1, eventos Gate4SPICE® e treinamento em segurança cibernética baseado no padrão ISO/SAE 21434, veículos rodoviários — engenharia de segurança cibernética. A empresa também oferece treinamentos que ajudam os participantes a se prepararem para o exame de qualificação como avaliador provisório certificado ou avaliador competente pela International Assessor Certification Scheme (intacs™) para o modelo de avaliação de processo Automotive SPICE® v3.1, comumente usado para avaliações na indústria automotiva.

