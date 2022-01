À l'Expo 2020 Dubaï, les startups indonésiennes attirent les investisseurs internationaux

Semuel Pangerapan, directeur général des applications informatiques au ministère indonésien des Communications et de l'Informatique, a déclaré : « L'Indonésie possède une des économies numériques les plus importantes et les plus dynamiques. À ce titre, nous nous engageons à promouvoir à l'échelle mondiale les startups indonésiennes qui fleurissent. Notre objectif à l'Expo 2020 était de cultiver l'écosystème numérique du pays grâce au vaste accès aux marchés offert par l'événement, mais aussi grâce aux excellentes possibilités d'acquisition de capital qui ont profité à un large éventail de startups. »

Lors du séminaire « Indonesia Startup Market Insight », qui s'est tenu le 2 janvier, M. Pangerapan a rejoint Italo Gani, associé capital-risque chez East Ventures, Adrian Gilrandy, PDG et fondateur de Praktis et Williem, directeur de la technologie et fondateur de Verihubs, afin de discuter de l'avenir de l'économie numérique en Indonésie et de présenter aux participants des solutions pratiques en matière de prise de décisions.

Actuellement, près de 73,7 % de la population indonésienne a adopté l'Internet. Par ailleurs, le nombre de consommateurs numériques a augmenté de 21 millions de personnes au début de la pandémie, dont 72 % résidant en dehors de zones métropolitaines, ce qui montre que le taux de pénétration croît fortement dans le pays tout entier.

Cet essor a conduit l'Indonésie à développer avec succès son économie numérique, et les startups indonésiennes ont fait partie de celles qui ont connu le plus de croissance en 2021. L'économie numérique de l'Indonésie devrait atteindre une valeur de plus de 130 milliards de dollars d'ici 2025.

Jumelage d'entreprises entre des sociétés de capital-risque internationales et des startups indonésiennes

La séance de jumelage virtuel, qui s'est tenue le 3 janvier, a permis à plus de 30 sociétés étrangères de capital-risque d'échanger directement des informations avec 30 startups indonésiennes émergentes. La séance a eu lieu par l'entremise d'un système de jumelage automatisé basé sur une plateforme.

L'une des startups choisies pour participer à la séance était Gajiku, une plateforme technologique visant à offrir une solution d'autonomisation financière au grand public. À cette fin, l'entreprise travaille en partenariat avec les employeurs pour permettre à leurs employés d'obtenir des avances sur salaire. Ces avances permettent aux employés de couvrir des dépenses urgentes ou ponctuelles en cas de manque de liquidités, et donc d'éviter les frais élevés généralement facturés par les créanciers profiteurs.

« La possibilité de communiquer avec un public mondial à l'Expo 2020 a eu un impact considérable sur notre entreprise. En organisant une séance de réseautage personnalisée avec des entreprises réputées, le programme a aidé les startups à croître et à contribuer à la construction d'une économie numérique complète en Indonésie », a déclaré Sherman Tanuwidjaja, PDG et co-fondateur de Gajiku.

Le séminaire « Indonesia Startup Market Insight » et la séance de jumelage virtuel ont couronné un programme de quatre mois d'événements de JEJALA ID, qui a commencé par des tournées de présentation au Japon, à Singapour, en Europe de l'Est et aux États-Unis. Ces événements montrent que le gouvernement est engagé à aider les startups à accéder aux marchés mondiaux.

Pour en savoir plus sur les activités de JEJALA ID à l'Expo 2020, ainsi que sur les startups indonésiennes mises en avant à l'événement, rendez-vous sur le site jejala.id ou contactez [email protected].

À propos du ministère des Communications et de l'Informatique

Le ministère des Communications et de l'Informatique est l'agence gouvernementale officielle de l'Indonésie chargée de formuler et de mettre en œuvre des politiques nationales dans le domaine de la communication et de l'informatique. Il est également chargé d'accélérer la diffusion des technologies de l'information et des infrastructures numériques afin que le public puisse avoir un accès efficace aux réseaux de télécommunications et Internet les plus récents.

Pour plus d'informations, consultez le site : www.kominfo.go.id.

