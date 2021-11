A la COP26, Arçelik, leader du secteur en matière de développement durable, plaide en faveur d'objectifs plus ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les scopes 1, 2 et 3

Cette décision intervient alors que Hakan Bulgurlu, Président d'Arçelik, a rejoint l'Alliance des PDG leaders du climat (Alliance of CEO Climate Leaders) du Forum Economique Mondial. Il s'agit d'un groupe de dirigeants de grandes entreprises internationales qui encouragent la collaboration intersectorielle afin d'accélérer la transition vers une économie nette zéro.

Le vendredi 5 novembre dernier, Hakan Bulgurlu, Président d'Arçelik et militant pour le climat, a été rejoint par le Dr Fatih Birol (directeur exécutif de l'AIE) lors d'un débat animé par Mai-Britt Poulsen (associée directrice de BCG). Ensemble, ils ont discuté de l'importance de l'efficacité énergétique dans la réduction des émissions de scope 3. Le panel de discussion s'est concentré sur la façon dont les entreprises doivent mener des ambitions nettes zéro par le biais de feuilles de route de décarbonation fondées sur la science, et sur le rôle essentiel des émissions de scope 3 pour y parvenir. Ils ont également discuté de l'Accord de Paris, de la transition vers des énergies propres et comment les fabricants peuvent réduire leurs émissions.

Commentant l'annonce, Hakan Bulgurlu a déclaré : « Deux tiers des émissions mondiales proviennent désormais des pays en développement, mais seulement un cinquième des investissements dans les énergies propres y sont réalisés. Les fabricants comme Arçelik, et nos partenaires dans ces pays, ont la responsabilité collective de montrer la voie de la transformation énergétique. Nous continuons à innover et à créer des moyens pour transformer non seulement nos produits et services, mais aussi chaque foyer dans lequel nos produits entrent. Arçelik s'efforce constamment d'en faire plus pour soutenir la lutte contre le changement climatique et notre récent engagement à aller encore plus loin pour réduire de 50,4 % nos émissions sur les scopes 1, 2 et 3 provenant de l'utilisation de nos produits vendus, nous rend extrêmement fiers. Maintenant, nous demandons aux autres entreprises de nous rejoindre dans ce combat et de reconnaître comment elles peuvent apporter un changement et mettre fin aux périls environnementaux.

Le Dr Fatih Birol, a déclaré : « L'analyse de l'AIE montre l'importance de l'impact immédiat des progrès soutenus en matière d'efficacité énergétique au cours des dix prochaines années sur la voie du net zéro. L'amélioration de l'efficacité énergétique dans tous les secteurs permet aux consommateurs et aux gouvernements de bénéficier d'une série d'avantages plus larges. C'est encore plus évident dans le cas de l'efficacité des produits, qui a déjà permis de diviser par deux la consommation d'énergie des principaux appareils sur de nombreux marchés, réduisant ainsi la demande d'électricité tout en permettant aux ménages de bénéficier de coûts moins élevés. »

À PROPOS DES OBJECTIFS RÉVISÉS D'ARÇELIK FONDÉS SUR LA SCIENCE (EN COURS D'EXAMEN PAR SBTi) :

Arçelik a révisé ses objectifs initiaux, fondés sur des données scientifiques, afin de contribuer aux efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

L'entreprise s'est engagée à réduire ses émissions absolues sur les scopes 1 et 2, et ses émissions absolues sur le scope 3 provenant de l'utilisation de ses produits vendus, de 50 % d'ici 2030, par rapport à l'année de référence 2018. Le champ d'application sur le scope 3 est souvent négligé par les entreprises car il leur demande de réduire les émissions de carbone générées par l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris celles générées par l'extraction des matières premières, la logistique, le transport, la phase d'utilisation ainsi que la fin de vie des produits.

Un des leaders mondiaux en matière de durabilité, Arçelik a réussi à devenir neutre en carbone pour l'ensemble de ses activités de production mondiales1 (Scopes 1 et 2) en 2019 et 2020, et a été nommé leader du secteur des appareils électroménagers pour la 2e année consécutive dans le Dow Jones Sustainability Index (DJSI),. Arçelik a également été reconnue comme une entreprise innovante dans le S&P Sustainability Yearbook 2021 et a reçu un Gold Class Sustainability Award. Arçelik a également été le seul groupe d'électroménager a intégré le classement des 100 entreprises les plus durables au monde établi par Corporate Knights.Grâce à sa position de leader dans le domaine de la durabilité et à sa feuille de route crédible en matière de décarbonation pour atteindre l'objectif « net zéro », Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le Sceau Terra Carta de S.A.R le Prince de Galles .

SUR LES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES APPROUVÉS D'ARÇELIK :

Arçelik s'est préalablement engagé à réduire ses émissions de GES sur les scopes 1 et 2 de 30 % d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2018.

Arçelik s'est engagé également à réduire de 15 %, sur la même période, les émissions de GES sur le scope 3 provenant de l'utilisation des produits vendus.

Les objectifs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre provenant des activités de l'entreprise (scopes 1 et 2) sont compatibles avec les réductions nécessaires pour maintenir le réchauffement de la planète à « moins de 2°C ».

À PROPOS D'ARÇELIK

Avec plus de 40 000 employés dans le monde entier, 12 marques (Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, ElektraBregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus, Dawlance, Voltas Beko), des filiales commerciales et marketing dans 48 pays et 28 sites de production dans 9 pays, Arçelik propose des produits et des services dans plus de 145 pays. En tant que 2e groupe d'électroménager en Europe selon le classement des parts de marché en volume, Arçelik a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 milliards d'euros en 2020. Les 30 centres de R&D et de design d'Arçelik répartis dans le monde entier accueillent plus de 1 700 chercheurs et détiennent à ce jour plus de 3 000 demandes de brevets internationaux. En 2020, Arçelik est nommé « leader du secteur » dans la catégorie des appareils électroménagers pour la 2e année consécutive par le Dow Jones Sustainability Index et, conformément à la norme PAS 2060 sur la neutralité carbone, est devenu neutre en carbone sur les scopes 1 et 2 pour l'ensemble de ses activités mondiales de production en 2019 et 2020 avec ses propres crédits carbones. Grâce à sa position de leader dans le domaine de la durabilité et à sa feuille de route crédible en matière de décarbonation pour atteindre l'objectif « net zéro » Arçelik est devenue la première et la seule entreprise de son secteur à recevoir le Sceau Terra Carta de S.A.R le Prince de Galles. La mission d'Arçelik : « Respectueux de la planète, Respecté dans le monde ». www.arcelikglobal.com/en

1 L'usine de réfrigérateurs Singer et l'usine de TV & AC au Bangladesh acquises en 2019, Voltbek en Inde qui a commencé la production en 2020, et l'usine de la coentreprise Arçelik-LG A/C en Turquie sont exclues des calculs.

