À la demande générale, HindSight lance des lunettes V2 actualisées pour un style et une sécurité améliorés

Hindsight a été cofondé par le cycliste olympique Callum Skinner et a proposé son concept original sur Kickstarter en 2020, récoltant plus de 100 000 £ tout en lançant le produit sur le marché avec succès.

L'ancien cycliste professionnel et détenteur du record mondial Guinness, Mark Beaumont, a été séduit par les nouvelles lunettes V2 : « Les sections latérales en miroir, lorsque je roule en ville, font toute la différence en termes de sécurité : je peux simplement jeter un coup d'œil sur le côté, voir à travers le verre, et avancer en toute sécurité tout en sachant exactement ce qui se trouve derrière moi. »

L'idée est née d'un trop grand nombre de cas où l'on a failli être percuté par un véhicule en train de doubler. « Je me suis dit que si tous les autres usagers de la route, des voitures aux autobus, avaient des rétroviseurs, pourquoi les cyclistes n'en auraient-ils pas ? Pourquoi, dans un monde qui considère qu'il est si important que les voitures soient légalement tenues d'avoir des rétroviseurs, les cyclistes, les usagers de la route les plus vulnérables qui n'ont pas le luxe d'avoir des ceintures de sécurité ou des airbags, ne disposent-ils pas de bonnes options de rétrovision ? C'est pourquoi nous avons créé les lunettes HindSight ; nous avons intégré un rétroviseur dans nos verres brevetés. Cela permet au porteur de regarder derrière lui d'un simple coup d'œil sur le bord extérieur du verre, afin de vérifier rapidement et en toute sécurité si un véhicule s'approche pour le dépasser. La tête reste orientée vers l'avant et, en une fraction de seconde, le porteur peut voir s'il est sûr de se déporter ou non. » a expliqué Alex Macdonald, PDG chez HindSight.

Les lunettes HindSight ont été développées en collaboration avec le cycliste Callum Skinner, médaillé d'or olympique, mais elles sont conçues pour tout le monde, du cycliste occasionnel aux coureurs chevronnés.

« Les lunettes HindSight sont par essence adaptées à tous, de la même manière que le cyclisme devrait l'être. Avec les lunettes HindSight, vous pouvez obtenir plus d'informations sur votre environnement. Vous savez ce qui se passe et vous pouvez prendre des décisions en fonction de cet environnement. » a expliqué Callum Skinner, médaillée d'or olympique en vélodrome et cofondateur chez HindSight.

« Aujourd'hui, avec l'essor des trottinettes électriques à louer, nos lunettes sont idéales pour tous ceux qui partagent la route avec d'autres véhicules. L'un des plus grands facteurs qui empêchent les gens de faire du vélo est l'inquiétude concernant leur propre sécurité, et plus particulièrement l'inquiétude concernant le trafic, nos lunettes aident à réduire considérablement cette inquiétude.

Il est beaucoup plus sûr de pouvoir voir rapidement et en toute sécurité ce qui se trouve derrière vous ou ce qui vous dépasse que d'avoir à se tordre le cou. En réduisant considérablement l'angle mort, nous pouvons améliorer la sécurité des cyclistes et contribuer à réduire le nombre d'accidents. Nous voulons que les gens se sentent le plus en sécurité possible à vélo. Il est donc important d'être vu, mais aussi de voir et de voir correctement. » a déclaré Alex Macdonald, PDG chez HindSight.

