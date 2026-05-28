À la suite d'informations sur les risques de sanctions communiquées par des partenaires occidentaux, le ministère de la justice de la République kirghize suspend 50 entités juridiques dans le cadre du premier recours à une loi interinstitutionnelle visant à réprimer les activités économiques étrangères malveillantes.

BISHKEK, Kyrgyzstan, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Le ministère de la Justice de la République kirghize a suspendu les activités de 50 personnes morales après que des informations fournies par des partenaires occidentaux et examinées par des organes de l'État kirghize ont indiqué que les sociétés pourraient avoir été impliquées dans des transactions et des opérations économiques étrangères comportant des risques élevés liés aux sanctions.

Après avoir reçu ces informations, le ministère de l'économie et du commerce, en collaboration avec d'autres organismes publics autorisés, a procédé à un examen dans le cadre du mécanisme de coopération interinstitutions afin d'identifier les participants de mauvaise foi à l'activité économique étrangère et les transactions présentant des risques accrus en matière de sanctions. Sur la base des conclusions et des observations des agences compétentes, le ministère de la justice a émis un ordre de suspension des activités de 50 entités juridiques.

Il s'agit de la première mesure de ce type prise par la République kirghize dans le cadre de la nouvelle procédure interinstitutionnelle.

« La décision concernant ces 50 entités juridiques est une mesure préventive destinée à démontrer que notre juridiction ne doit pas être utilisée pour des activités économiques étrangères de mauvaise foi ou pour contourner des restrictions », a déclaré Ayaz Batyrkulovich Baetov, ministre de la justice de la République kirghize. « Nous prenons au sérieux les informations reçues de nos partenaires occidentaux concernant les risques éventuels liés aux sanctions pour l'économie nationale, et la République kirghize agira dans le cadre de sa législation nationale pour rester en conformité avec ses obligations internationales ».

Le ministère souligne que la mesure est de nature préventive et réglementaire. Elle vise à renforcer les mécanismes de contrôle, à réduire le risque de sanctions secondaires et à faire en sorte que les personnes morales enregistrées en République kirghize exercent leurs activités conformément à la législation nationale.

L'ordonnance a été émise à la suite d'un examen interagences des informations disponibles sur l'activité économique étrangère, les chaînes de paiement, les contreparties, les itinéraires commerciaux et d'autres indicateurs associés à un risque élevé de sanctions. Le ministère de la justice a agi dans le cadre de son autorité légale et conformément à la procédure établie pour suspendre ou mettre fin aux activités des entités juridiques lorsque des motifs pertinents sont identifiés.

Le ministère ne divulgue pas les noms, les structures de propriété ou les secteurs des entreprises concernées à ce stade, conformément aux exigences légales et procédurales applicables. D'autres actions seront menées par les voies légales appropriées.

La République kirghize maintient qu'elle ne soutient ni ne facilite le contournement des restrictions internationales par quelque partie que ce soit. Les organes de l'État continuent de renforcer les mécanismes de coopération, de contrôle et de conformité afin d'empêcher l'utilisation abusive de l'enregistrement kirghize, de l'infrastructure bancaire, des itinéraires logistiques ou de la documentation commerciale dans les transactions à haut risque. Le gouvernement reste ouvert à un engagement constructif avec les partenaires occidentaux et continuera à fournir des informations pertinentes par les canaux diplomatiques et institutionnels établis.

Le ministère invite toutes les personnes morales, les institutions financières, les exportateurs, les importateurs, les opérateurs logistiques et les autres acteurs de l'activité économique à l'étranger à faire preuve d'une plus grande diligence en ce qui concerne les contreparties, les marchandises, les moyens de paiement et les utilisateurs finaux. Les entreprises sont invitées à se conformer à la législation kirghize, à respecter les exigences réglementaires applicables et à éviter toute transaction susceptible d'exposer la République kirghize à un risque.