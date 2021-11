A la venta las entradas de SUMMIT One Vanderbilt

SUMMIT One Vanderbilt anuncia la ampliación del horario y que ahora abrirá los miércoles

Visite www.summitov.com para comprar sus entradas y ser uno de los primeros en disfrutar de AIR at NIGHT durante las vacaciones

NUEVA YORK, 3 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- SUMMIT One Vanderbilt, el observatorio más envolvente del mundo, amplía su horario y abrirá los miércoles a partir del 24 de noviembre, durante las vacaciones y hasta finales de enero.

Las entradas para la temporada de vacaciones y el horario ampliado ya están a la venta y el horario de funcionamiento será:

SUMMIT One Vanderbilt’s AIR at NIGHT

Miércoles: 1:00-10:30pm

Jueves: 1:00-10:30pm

Viernes y sábado: 9:00am -medianoche

-medianoche Domingo: 9:00am-9:00pm

El horario adicional se aplica a la víspera y al día de Acción de Gracias (24 y 25 de noviembre), del 22 al 30 de diciembre y del 2 al 30 de enero. No se han publicado entradas para el 31 de diciembre o el 1 de enero. Para conocer el horario completo de las fiestas, consulte www.summitov.com .

Estas nuevas franjas horarias permiten a los visitantes sumergirse en AIR at NIGHT, un espectáculo nocturno de luz y sonido único diseñado por el artista Kenzo Digital. Mientras las luces de la ciudad se iluminan, AIR at NIGHT transforma el espacio en un faro de energía, color e ilusión e incluye AFFINITY, una sala interactiva llena de cientos de orbes reflectantes y UNITY, donde los visitantes se convierten en parte de la propia experiencia con sus retratos transformados en nubes proyectadas.

Los amantes de la emoción podrán experimentar LEVITATION, cajas de cielo que permiten a los huéspedes salir de la envoltura del edificio seguro en vidrio transparente 1.063 pies por encima de la Avenida Madison y ASCENT, los ascensores totalmente de vidrio con pisos de vidrio transparente que viajan por el exterior del edificio a más de 1.200 pies (364 metros), anidando en el punto de vista más alto en el centro de Manhattan.

Después de disfrutar de todo esto, los huéspedes pueden relajarse en APRÈS y SUMMIT TERRACE, una cafetería y un salón a gran altura que sirve platos ligeros e innovadores cócteles elaborados por Danny Meyer's Union Square Events.

"Estoy encantado con la increíble respuesta que ha tenido SUMMIT One Vanderbilt por parte de los neoyorquinos y los visitantes de Nueva York. Para evitar la saturación y garantizar la mejor experiencia posible para todos nuestros huéspedes esta temporada, seguiremos reduciendo los límites de aforo completo y ampliando nuestras horas y días para dar la bienvenida a más visitantes. No hay lugar como Nueva York durante las fiestas, y no hay mejor lugar para disfrutar de las luces y la festividad que desde arriba," dijo Marc Holliday, presidente y consejero delegado de SL Green.

"Es sorprendente lo diferente que puede sentirse el AIRE en diferentes momentos del día y con diferentes condiciones meteorológicas", dijo Kenzo Digital. "Esta distinción es especialmente evidente entre el día y la noche; realmente hay que experimentar ambos para obtener todo el alcance de la historia."

Acerca de SL Green

SL Green Realty Corp., una compañía S&P 500 y el mayor arrendador de oficinas de Manhattan, es un fideicomiso de inversión inmobiliaria totalmente integrado, o REIT, que se centra principalmente en la adquisición, gestión y maximización del valor de las propiedades comerciales de Manhattan. A 30 de junio de 2020, SL Green tenía intereses en 96 edificios que sumaban un total de 41,0 millones de pies cuadrados. Esto incluía intereses de propiedad en 28,7 millones de pies cuadrados de edificios de Manhattan y 11,2 millones de pies cuadrados que aseguraban inversiones de deuda y de capital preferente.

Para ser añadido a la lista de distribución de la empresa o para obtener los últimos comunicados de prensa y otra información de la empresa, visite nuestro sitio web en www.slgreen.com o póngase en contacto con Relaciones con los Inversores en el (212) 594-2700.

Acerca de Kenzo Digital

Somos un estudio de narración inmersiva que crea mundos alternativos emocionalmente poderosos en el espacio físico o virtual. Yuxtaponemos elementos del arte, el cine, el teatro y la arquitectura para producir un trabajo innovador que cambia la experiencia sensorial al servicio de la historia. Nuestro objetivo no es sólo entretener o emocionar, sino involucrarnos de manera que se creen recuerdos con un significado duradero.

Acerca de Union Square Events

Formamos parte del Union Square Hospitality Group de Danny Meyer, que incluye restaurantes, bares, cafeterías y restaurantes de comida rápida, además de los servicios de eventos a gran escala de Union Square Events, soluciones de servicio de alimentos para instituciones públicas y privadas, consultoría de la industria y programación y asociaciones educativas. Fundada en 2005 como Hudson Yards Catering, Union Square Events es un líder culinario y de operaciones en la industria de la hospitalidad, asociándose con una cartera diversa de clientes de primera clase. Producimos eventos de catering únicos y experiencias gastronómicas sin precedentes en una variedad de lugares culturales, corporativos, de entretenimiento y privados en toda la ciudad de Nueva York y más allá.

Contacto:

Marissa Paiano

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1677144/SUMMIT.jpg

Related Links

http://www.summitov.com



SOURCE SUMMIT One Vanderbilt