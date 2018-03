A LCM Partners e a Brookfield Asset Management fazem parceria estratégica

LONDRES e TORONTO, 21 de março de 2018 /PRNewswire/ -- A LCM Partners ("LCM"), gestora europeia de investimentos em créditos alternativos anunciou que fez parceria estratégica com a Brookfield Asset Management Inc. (TSX:BAM.A) (NYSE: BAM) (Euronext: BAMA) ("Brookfield"), gestora líder global de ativos alternativos, com o objetivo de aumentar em conjunto e globalmente o negócio líder de gestão de ativos e serviços de crédito da LCM.

Sob os termos do acordo, a Brookfield adquirirá 25% de juros estratégicos do Link Financial Group, que inclui tanto a LCM quanto suas empresas associadas, que operam uma plataforma pan-europeia de serviços de empréstimo, sob a marca Link Financial, com opção de adquirir outros 24,9 % de juros ao longo do tempo.

Em 1998, surgiu o Link Financial Group, no Reino Unido e, desde então, expandiu para 10 escritórios europeus, para se tornar um dos principais gestores de investimentos alternativos centrados em crédito e especializado em investir em empréstimos comerciais e de leasing, de automóveis e de pequenas e médias empresas (PME), bem como prestar serviços a esses setores. A empresa emprega aproximadamente 700 pessoas e adquiriu mais de 2.500 portfólios de empréstimos adimplentes, reescalonados e inadimplentes, desde o início, dos principais grupos bancários e instituições financeiras.

"Estamos muito entusiasmados em anunciar essa parceria estratégica com a Brookfield, com quem podemos desenvolver ainda mais nossos negócios, não apenas como uma das principais empresas de gestão de crédito e empréstimos da Europa, mas também para se tornar uma das empresas mais proeminentes do mundo", disse Paul Burdell, CEO da LCM e do Link Financial Group.

"Com suas áreas altamente complementares de especialização em investimentos, uma rede global abrangendo 100 escritórios em mais de 30 países, sólida distribuição e força de capital, estamos convencidos de que a Brookfield é a parceira estratégica ideal. Estamos particularmente empolgados com a perspectiva de trabalhar juntos para desenvolver novas oportunidades de investimentos para os clientes, alavancando a rede global da Brookfield, seus relacionamentos e o acesso ao fluxo de negócios proprietários".

"Estamos satisfeitos com a parceria com a LCM, uma líder de mercado, com histórico de sólido desempenho em investimentos e relacionamentos de longo prazo com clientes", disse Ralf Rank, sócio gerente da Brookfield. "Estamos ansiosos para trabalhar de perto com a equipe de gerenciamento da LCM, a fim de apoiar o crescimento de sua plataforma, por meio da expansão para novos mercados, diversificação da oferta de produtos e busca de oportunidades de investimento que alavanquem a capacidade de ambas as empresas".

O Link Financial Group continuará a operar de forma independente, sob a liderança da equipe gestora existente, que permanece com o objetivo de oferecer excelente desempenho de investimentos e o melhor serviço de empréstimo aos clientes.

A transação, que deverá ser concluída durante o próximo trimestre, está sujeita às aprovações regulamentares e condições de fechamento habituais. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

A Spencer House Partners LLP foi a consultora financeira do Link Financial Group.

Notas aos editores:

Sobre a LCM Partners

A LCM é uma das principais gestoras de ativos alternativos da Europa, com sede em Londres, especializada na aquisição de portfólios de empréstimos para o consumidor e de crédito para pequenas e médias empresas. Oferecendo especialização inigualável em investimentos e gestão de portfólios de crédito, a LCM tem aproximadamente € 3 bilhões em capital sacado e/ou comprometido e já investiu em mais de 2.500 portfólios de empréstimos adimplentes, reescalonados e inadimplentes.

A LCM ganhou vários prêmios do setor de investimentos, incluindo o Gerente de Investimentos Alternativos da European Pensions de 2017 (Alternatives Investment Manager of the Year), que obteve dupla premiação na Investidores de Dívidas Privadas de 2016, como Administradora Europeia de Dívidas em Vias de Execução (European Distressed Debt Manager) e Arrecadação de Fundos na Europa (European Fundraising) do ano. Esses prêmios testemunham o histórico que a equipe construiu, tendo taxa interna de retorno (TIR) não alavancada de 14,89% desde 1999.

Atualmente, a LCM está aplicando capital na estratégia LCM Credit Opportunities III, cuja captação de fundos encerrou em 2016, e fez o lançamento solo da estratégia de Oportunidades de Empréstimo e Originação Estratégica (Strategic Origination and Lending Opportunities), em março de 2018.

Para obter mais informações, visite o site da LCM http://www.lcmpartners.eu.

Sobre a Link Financial

A Link fornece às instituições financeiras europeias, aos investidores e outros fornecedores de crédito soluções de gestão de empréstimos, aquisição de dívida e serviços de reserva. Administra, aproximadamente, 3 milhões de contas de clientes e € 25 bilhões de ativos correspondentes. Emprega cerca de 700 pessoas em 10 escritórios europeus.

A Link foi um dos membros fundadores do moderno setor de crédito e cobranças na Europa e está na vanguarda da inovação desde então. A plataforma operacional proprietária da Link permite que a empresa preste serviços a inúmeros tipos de ativos dentro e fora do setor de serviços financeiros.

Para obter mais informações, visite o site da Link: http://www.linkfinancial.eu.

Sobre a Brookfield

A Brookfield Asset Management Inc. é uma gestora global de ativos alternativos com mais de US$ 285 bilhões em ativos sob sua gestão. A empresa tem mais de 100 anos de histórico de ativos próprios e operacionais, com foco em imóveis, energia renovável, infraestrutura e capital privado.

A Brookfield oferece uma gama de produtos e serviços de investimentos públicos e privados, e está listada nas bolsas de valores de Nova York, Toronto e Euronext sob os símbolos BAM, BAM.A e BAMA, respectivamente.

Para obter mais informações, visite o site da empresa: http://www.brookfield.com.

