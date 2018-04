A Live Nation expande o Festival Passport para 2018 com novíssimo nível VIP e acesso para mais de 100 festivais em todo o mundo

Depois de esgotar a venda em seu ano de estreia, a Live Nation está expandindo a experiência épica e mais do que dobrando o número disponível de Festival Passports para 2018, para 2.500 passes garantindo aos compradores acesso a Admissão Geral (GA) em mais de 100 festivais participantes em todo o mundo. Adicionalmente, a Live Nation está entusiasmada por oferecer aos fãs da música o primeiríssimo VIP Festival Passport, garantindo a 100 compradores sortudos a admissão VIP. O nível GA do Festival Passport tem o preço de US$ 999, enquanto que o nível VIP custa US$ 5.000.

Os portadores do Festival Passport terão acesso este ano a mais festivais do que nunca, com admissão ilimitada a mais de 100 festivais exclusivos da Live Nation em todo o mundo, incluindo Austin City Limits Music Festival (EUA), Bonnaroo Music and Arts Festival (EUA), Download (Reino Unido, Espanha, França, Austrália), Electric Daisy Carnival (EUA), Falls Festival (Austrália), Firenze Rocks (Itália), Governors Ball Music Festival (EUA), Lollapalooza (Alemanha, França, EUA), Rock Werchter (Bélgica), Sasquatch! Music Festival (EUA) e muitos outros. Além disso, Sydney City Limits (Austrália), Creamfields (China), RedFestDXB (EAU), Impact Festival (Polônia), Openair Frauenfeld (Suíça) e Edinburgh Summer Sessions (Reino Unido) são novos festivais adicionados ao Festival Passport para 2018. Para um mapa completo dos festivais participantes em todo o mundo clique AQUI.

Os passes do Festival Passport do ano passado esgotaram dentro de 24 horas e os compradores ficaram tão empolgados com a experiência que criaram sua própria comunidade oficial de portadores do Festival Passport da Live Nation para compartilharem histórias e planejarem juntos as viagens para os festivais.

"Festivais de música têm a ver com a experiência e criamos o Festival Passport como uma maneira inovadora de amplificar essa experiência para os fãs de música em todos nossos mais de 100 festivais em todo o mundo", disse Lisa Licht, Executiva Chefe de Marketing da Live Nation U.S. Concerts. "O Festival Passport é o tributo da Live Nation à nossa incrível comunidade dos festivais e estamos empolgados por continuarmos a expandir o programa este ano através do aumento no número de Festival Passports disponíveis e acrescentando um novíssimo nível VIP. Aqueles que compraram o Festival Passport no ano passado se tornaram parte da família da Live Nation. A paixão pela Live Nation e por nossos festivais é fantástica!".

A Live Nation vai utilizar a plataforma Verified Fan™ da Ticketmaster para assegurar que todos os Festival Passports cheguem nas mãos dos fãs em vez de cambistas e robôs. As inscrições na plataforma Verified Fan™ começam hoje, segunda-feira, 9 de abril às 08:00h do horário de verão do Pacífico (PDT) e terminam na quinta-feira, 12 de abril às 20:00h do horário de verão do Pacífico (PDT), no endereço http://festivalpassport.tmverifiedfan.com/. Os fãs de música ao vivo que receberem um código, terão então a oportunidade de comprarem um Festival Passport nível GA ou VIP, quando começarem a ser vendidos na terça-feira, 17 de abril, às 08:00h horário de verão do Pacífico (PDT), no endereço LiveNation.com/Passport (enquanto durarem os estoques, quantidades limitadas de cada um estarão disponíveis)

NOTA: Em um esforço para evitar cambistas e garantir que os fãs sejam os únicos a terem acesso a este programa especial, os nomes completos dos compradores devem ser compatíveis com sua Carteira de Identidade com foto para que a entrada seja garantida em cada festival. Transporte, passagens aéreas, acomodações em hotel, estacionamento ou quaisquer outras despesas não estão incluídas em nenhum dos Festival Passports e o comprador será responsável por organizá-las. Acampamento no local não está incluído, a menos que detalhado aqui para o nível GA ou aqui para o nível VIP. Os portadores do Festival Passport devem contatar o Concierge do Festival Internacional, no endereço IntlFestivalConcierge@LiveNation.com ou o Concierge do Festival nos EUA, no endereço FestivalConcierge@LiveNation.com duas semanas antes do evento para obterem assistência para reservar um lugar. Somente um Festival Passport de admissão geral (GA) ou VIP estará disponível para compra por pessoa. O Festival Passport não é transferível nem reembolsável. Veja os Termos de Uso completos para o Festival Passport aqui. Os Festival Passports são válidos de abril de 2018 até abril de 2019.

