À l'occasion du Polar 2018, Makeblock présente son projet de sensibilisation aux sciences et d'enseignement des STIAM en Antarctique

« D'une façon ou d'une autre, l'Antarctique nous affectera tous, tôt ou tard. L'AERP est un projet d'enseignement des STIAM en Antarctique, qui s'appuie sur la robotique et la réalité virtuelle (VR). Dans le cadre de ce programme, nous voulons impliquer des éducateurs et des étudiants dans d'autres matières et augmenter la sensibilisation globale aux défis que pose le développement durable ». Le professeur Nuno Sidonio Andrade Pereira, initiateur de l'AERP, a déclaré : « Les résultats ont prouvé que mBot Ranger est une plate-forme matérielle appropriée pour réaliser les activités de STIAM non seulement dans la salle de classe, mais aussi pour emmener ces activités en Antarctique ».

En février 2018, 10 mBot Rangers de Makeblock, programmés par des élèves d'âges différents en portugais et en bulgare ont réussi le test de comportement et ont mené à bien la collecte de données à la station de recherche bulgare dans l'Antarctique. « Cela n'a jamais été fait auparavant et dans notre cas, le succès est une conséquence de celui des robots ! », a déclaré le professeur Nuno Pereira.

L'AERP a été mis en œuvre dans la base bulgare en Antarctique, Saint Clément d'Ohrid, en collaboration avec l'Institut Antarctique Bulgare et l'Institut polytechnique de Beja. Dans le but de sensibiliser le public aux questions liées à l'Antarctique et à l'importance de la recherche et de la surveillance dans cette région de la planète, ce programme a été soutenu par l'Institut Camoes - Institut pour la collaboration et la langue de Sofia - et a reçu l'attention du British Council en Bulgarie.

