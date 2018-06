À l'occasion d'un événement de la Sunstar Foundation, des experts médicaux de premier plan révèlent que les athlètes doivent aller chez le dentiste avant une compétition afin de maximiser leurs performances sportives

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/711909/Sunstar_Foundation_Panel.jpg )



Une étude récente a montré que les athlètes de haut niveau sont fortement exposés à des problèmes de santé buccale. D'après les témoignages de plusieurs athlètes comme le boxeur Anthony Joshua ou le skieur de fond Christian Zorzi[1], plusieurs facteurs sont associés à ce phénomène : les entraînements intensifs et les conditions extrêmes qu'ils font subir à leur corps, un apport en calories important provenant généralement de boissons pour sportifs ayant une teneur en sucre élevée. En outre, la plupart des athlètes ont souvent la bouche sèche, une condition propice au développement de bactéries.

D'après le Dr Needleman, « il n'est pas seulement question d'avoir des gencives en bonne santé, mais aussi de produire de bonnes performances. »

Comment une mauvaise santé buccale affecte-t-elle les performances sportives ?

La santé buccale a un impact négatif sur les performances des athlètes de différentes manières. Par exemple, il existe un lien direct entre les entraînements manqués et les problèmes buccaux non traités. En outre, il y a un lien entre les inflammations dans la bouche et les inflammations dans la totalité du corps. Ce lien a fait l'objet de nombreuses études qui ont révélé des associations entre une mauvaise santé buccale et des maladies telles que le diabète. Par conséquent, d'après les études du Dr Needleman[2], quand la santé buccale est améliorée, cela a une influence positive sur la santé générale et le bien-être.

L'éducation, la sensibilisation et le changement des comportements sont les réponses

Que pouvons-nous faire ? Tous les experts donnent la même réponse : la sensibilisation, l'éducation et le changement des comportements.L'hygiène buccale ne semble pas constituer une priorité importante lors des contrôles médicaux des athlètes de haut niveau, à moins qu'ils ne se plaignent de douleurs. Par conséquent, il paraît évident que l'hygiène buccale devrait faire partie de leur routine, au même titre que leur alimentation, leurs thérapies physiques et leurs entraînements.

De plus, il est essentiel de rappeler que les athlètes de haut niveau ne sont pas les seuls à devoir inclure l'hygiène buccale dans leur routine quotidienne. Chaque jour, de plus en plus de personnes font du sport. Il est donc nécessaire pour elles de prendre également soin de leur bouche. Comme l'a expliqué le Dr Massignani, au nom de la Sunstar Foundation, cela constitue en effet une immense opportunité de sensibilisation sur l'importance de l'hygiène buccale. La réponse est une approche plus holistique en matière de santé.

Quelles sont les recommandations basiques pour améliorer sa santé buccale ? Se brosser les dents deux fois par jour, à l'aide de brosses interdentaires et de rince-bouche, et faire un examen dentaire deux fois par an.

SOURCE Sunstar Foundation