A Locus Chain Foundation lança tecnologia blockchain de quarta geração

DUBAI, EAU, 30 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A Locus Chain Foundation, empresa sediada em Cingapura, anunciou o lançamento da quarta geração de tecnologia blockchain. Neste primeiro momento, a tecnologia permitirá que transações seguras de ponta a ponta sejam concluídas em menos de dois segundos, independentemente da velocidade da banda larga.

A Locus Chain Foundation é comandada por Sang Yoon Lee, a lenda do jogo da Coreia do Sul.

From left: Mr. Jackey Choi, Director, Locus Chain; Sang Yoon, Lee, Managing Director & CEO; Professor Sally Eaves, Advisor, Locus Chain; Simon Zenios, Legal consultant, Locus Chain

A Fundação é uma força transformadora para o novo ecossistema financeiro global emergente, com especialistas engajados no setor, com mais de 20 anos de experiência.

A Locus Chain Foundation está expandindo sua tecnologia para oferecer ferramentas e serviços que fortalecem a capacidade dos beneficiados da arrecadação de fundos para caridade, desenvolvimento de recursos, crowdfunding e acesso a bancos de dados de doadores e fundações por meio de sua plataforma técnica.

Sang Yoon Lee, presidente e CEO da Locus Chain, disse: "Estamos muito orgulhosos de lançar a quarta geração de tecnologia blockchain, com acesso de segurança de ponta e transações com dados biométricos. Estamos agora usando a tecnologia blockchain, que parecia estar longe do mundo real, e desenvolvendo-a como uma tecnologia que qualquer um pode usar. Nossa equipe forma uma mistura única de tecnologia, finanças, negócios e talento humanitário".

A Fundação anunciou a criação de um mecanismo de financiamento que usará a tecnologia blockchain de quarta geração para ajudar os beneficiários a receber fundos diretamente na forma de ativos de criptomoeda. Talvez seja a primeira vez que uma iniciativa como essa, em larga escala, esteja sendo implementada com o uso da tecnologia blockchain.

A Fundação, que já arrecadou quantia significativa, assinou parcerias com muitas organizações do mundo todo. Ao lado de seus parceiros, a Fundação implementará o mecanismo de financiamento para ajudar as causas.

Keun Young Kim, fundador da Locus Chain, afirmou: "Muito poucos estão dispostos a assumir os riscos de ser o financiador inicial. Querem uma aposta segura. A Locus Chain Foundation acredita que essa tecnologia eleva a consciência desses líderes emergentes, além de seus serviços e programas, o que estimulará outros a fornecer apoio adicional, criando um efeito cascata na comunidade, com base nas autorizações".

"Acreditamos que a nossa tecnologia segura e confiável, com transparência, rastreabilidade e conectividade contínua seja um componente fundamental para nos permitir animar as pessoas e cuidar da futura geração, independentemente dos limites geográficos", acrescentou.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/684345/Locus_Chain.jpg

FONTE Locus Chain Foundation

