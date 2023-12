A LONGi atinge uma redução de quase 40% nas emissões operacionais no Relatório sobre Ação Climática divulgado na COP28

O terceiro relatório da LONGi destaca as conquistas da empresa e compromissos com o desenvolvimento sustentável

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 12 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (LONGi), líder global em tecnologia solar, lançou hoje seu Relatório de Ação Climática 2023, um documento abrangente que destaca o compromisso, conquistas e estratégias futuras da empresa para promover o desenvolvimento sustentável por meio de energia limpa. O relatório destaca avanços monumentais no desenvolvimento de energia limpa, incluindo uma redução de quase 40% nas emissões operacionais por unidade de receita em 2022. Além disso, 47% do consumo total de eletricidade da LONGi agora provém de fontes sustentáveis, eliminando aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono.

"É uma honra liderar uma empresa que prioriza o desenvolvimento sustentável por meio de energia limpa, e uma maneira de demonstrarmos esse compromisso é por meio do relatório anual de ação climática da LONGi", disse Li Zhenguo, fundador e presidente da LONGi. "Esperamos que o lançamento deste Relatório de Ação Climática aqui na COP28 sinalize à comunidade internacional que, apesar dos desafios da lenta recuperação econômica global e dos conflitos locais, a LONGi está dedicada ao desenvolvimento sustentável não apenas na China, mas em todo o mundo".

O relatório anual, agora em seu terceiro ano, destaca a dedicação da LONGi para lidar com as mudanças climáticas e avançar em direção a um futuro com zero emissões por meio de inovação e pesquisa solar. Outras realizações apresentadas no relatório incluem a LONGi sendo a primeira empresa da indústria solar chinesa a obter aprovação da Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi) para metas de curto prazo, um feito significativo para a empresa. A LONGi também adotou as recomendações da Força-Tarefa sobre Divulgação de Informações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), realizando nossa primeira avaliação abrangente e divulgação de riscos e oportunidades relacionados ao clima em 2023.

Em 26 de junho deste ano, o Conselho Internacional de Normas de Sustentabilidade (ISSB) foi convidado pela China a lançar as duas primeiras diretrizes de divulgação, marcando um referencial comum para a divulgação de informações sustentáveis globalmente. Recentemente, a LONGi obteve o selo "Parceria para Conscientização Antecipada da Divulgação da Sustentabilidade Hoje" (P4EAST) do ISSB na Conferência Internacional de Sustentabilidade de Pequim. Como empresa líder em tecnologia solar, a LONGi também apoia as diretrizes do ISSB como uma linha de base globalmente consistente para a divulgação de informações climáticas sustentáveis. A LONGi espera impulsionar as empresas a montante e a jusante na indústria fotovoltaica a aprender e entender as diretrizes do ISSB.

Outro destaque notável é o terceiro ranking consecutivo da LONGi no Índice de Transparência em Ações Climáticas Corporativas (CATI) do Instituto de Assuntos Públicos e Ambientais (IPE), testemunhando o compromisso inabalável da empresa com a transparência e ações climáticas na indústria.

O relatório que o acompanha aborda quatro capítulos principais: Aceleração da Redução de Emissões Operacionais pela Força-Tarefa sobre Divulgação de Informações Financeiras Relacionadas ao Clima, Aprimoramento de uma Cadeia de Valor com Baixo Carbono e Avanço em Direção a um Futuro sem Carbono. Essa abordagem holística destaca a dedicação da LONGi a um modelo de negócios sustentável e ecologicamente consciente.

Os esforços da LONGi vão além da tecnologia solar, e em 2022 a empresa fez um investimento significativo para implementar renovações de economia de água, expandir projetos de fontes alternativas de água e melhorar a taxa de utilização de água reciclada em seus processos de produção.

"A jornada rumo a um futuro com zero emissões pode levar mais tempo para ser alcançada, mas eventualmente chegaremos ao nosso destino - isso é o que dissemos em nosso primeiro relatório, e ainda é verdade hoje!", disse Li Zhenguo. "A publicação anual do nosso relatório tem o objetivo de mostrar nossa ambição firme, ação pragmática e progresso na ação climática para toda a sociedade. A LONGi está comprometida em demonstrar o valor e o impacto que a tecnologia solar oferece enquanto buscamos coletivamente práticas de desenvolvimento sustentável e exploramos novas maneiras de enfrentar as mudanças climáticas."

