A LONGi expande esforços de proteção ambiental com programa para tornar a conservação de pandas neutra em carbono

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 12 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (LONGi), líder global em tecnologia solar, anunciou hoje seu novo "Plano de Vida com Zero Emissões para Pandas", com o objetivo de preservar a biodiversidade nas Montanhas Qinling, na China. O plano inclui um novo acordo de parceria com a Reserva Natural Nacional de Foping, em Shaanxi, e terá foco no apoio aos esforços de conservação de pandas na reserva.

"Como líder em desenvolvimento sustentável por meio de energia limpa, a LONGi está comprometida em explorar maneiras inovadoras de usar nossa tecnologia para apoiar a proteção ambiental", disse Li Zhenguo, fundador e presidente da LONGi. "Esta iniciativa especial é um ótimo exemplo de como a LONGi está colaborando com novos parceiros para realizar nossa visão de um mundo com zero emissões, ao mesmo tempo que apoia os esforços de conservação de um dos tesouros nacionais da China: o panda".

Como parte do acordo, a LONGi doará uma usina de energia solar com seu mais recente produto de módulo, o Hi-MO X6, para as instalações da reserva natural, fornecendo energia limpa para cientistas e pesquisadores em apoio aos seus importantes esforços de conservação. A "Usina de Energia Panda" aproveitará a energia solar para contribuir com a geração sustentável de energia para a Reserva Natural Nacional de Foping. A LONGi também adotará seu próprio "Hi-MO Panda" para mostrar como cientistas e pesquisadores estão utilizando energia solar para cuidar do panda ao longo de sua vida.

"Estamos incrivelmente gratos por termos uma nova parceria com a LONGi para começarmos a transformar nossa reserva natural nacional e torná-la neutra em carbono", disse Dang Gaodi, engenheiro sênior na Reserva Natural Nacional de Foping, em Shaanxi. "Este é um ótimo exemplo de como as ONGs e o setor privado podem se unir para aproveitar diferentes forças para alcançar um objetivo comum."

O "Plano de Vida com Zero Emissões para Pandas" também está alinhado com outros esforços globais para promover o desenvolvimento sustentável. Em particular, o "Plano de Vida com Zero Emissões" foi criado tendo em mente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especificamente o objetivo 15 "Vida Terrestre", que visa proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, manejar florestas de forma sustentável, combater a desertificação e deter e reverter a degradação da terra e a perda de biodiversidade.

"A LONGi está comprometida em ser líder não apenas no espaço de energia limpa, mas também em promover a proteção ambiental", disse Jiang Dongyu, vice-presidente do Grupo de Negócios Distribuídos da LONGi. "Esperamos que, por meio de investimentos como o que estamos fazendo com a Reserva Natural Nacional de Foping em Shaanxi, possamos abrir portas para mais parcerias possíveis com ONGs e pesquisadores para mostrar como a tecnologia solar pode apoiar a conservação da biodiversidade em todo o mundo."

Sobre a LONGi

Fundada em 2000, a LONGi está comprometida em ser a principal empresa de tecnologia solar do mundo, concentrando-se na criação de valor impulsionada pelo cliente para a transformação completa da energia em diversos cenários.

Sob sua missão de 'tirar o melhor proveito da energia solar para construir um mundo verde', a LONGi dedicou-se à inovação tecnológica e estabeleceu cinco setores de negócios, abrangendo células e módulos de wafer de silício mono, soluções solares distribuídas comerciais e industriais, soluções de energia verde e equipamentos de hidrogênio. A empresa aprimorou suas capacidades para fornecer energia verde e, mais recentemente, também adotou produtos e soluções de hidrogênio verde para apoiar o desenvolvimento global de carbono zero. www.longi.com/br/

Sobre a Reserva Natural Nacional de Foping em Shaanxi

A Reserva Natural Nacional de Foping em Shaanxi (FPNR) foi estabelecida em 1978. A reserva está localizada no noroeste do condado de Foping, no pé sul das montanhas Qinling, com uma taxa de cobertura florestal de mais de 98,0%, sendo principalmente uma reserva de floresta e vida selvagem para a proteção de pandas gigantes. Também foi listada como base nacional de educação popular em ciências para adolescentes e base experimental de ensino prático da Universidade Normal de Shaanxi. A reserva tem realizado cooperação em vários níveis e direções com muitas unidades de pesquisa.

