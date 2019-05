A LONGi lançou nova série de módulos de alta potência - Hi-MO4 de 430W e REAL BLACK

XI'AN, China, 15 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Destacando sua crescente força no setor, a LONGi lançou uma nova série de módulos que representam um marco no setor – a nova geração de módulos de alta eficiência Hi-MO4 e REAL BLACK.

O Hi-MO4 tem todas as vantagens da série anterior de módulos Hi-MO, mas foi melhorado com uma nova geração de célula PERC (célula com emissores passivados e contatos posteriores) monocristalina avançada e com a tecnologia de encapsulamento de construção de meia célula e bifacial. Com o Hi-MO4, o setor agora tem uma nova e mais confiável opção de alta potência de módulos fotovoltaicos.

Comparado com o módulo bifacial de meia célula Hi-MO3, lançado em 2018, o Hi-MO4 mantém as características da geração Hi-MO3 de força bifacial, obtendo de 8 a 20% de ganho na geração de energia de reserva em vários ambientes de superfície de solo, com alta confiabilidade e baixa atenuação. Destaques do Hi-MO4:

Potência modular altamente melhorada

O Hi-MO4 utiliza tecnologia PERC atualizada baseada em 6 busbars, com eficiência de célula que alcança 22,5%. Enquanto a potência da parte da frente do Hi-MO3 é de 380W (72 células), o Hi-MO4 aumenta esta potência para mais de 420W, atingido o máximo de 430W.

Custo nivelado de energia (LCOE - levelized cost of electricity) mais baixo

Quando comparado com o Hi-MO3, o custo do equilíbrio do sistema (BOS – balance of system) – quando o Hi-MO4 estiver implementado – pode ser reduzido em aproximadamente 7%, e o LCOE em 1,4%. Combinado com os sistemas de monitoramento, o LCOE pode ser reduzido ainda mais.

Com sua tecnologia de produtos avançados, a LONGi se classificou em primeiro lugar nas entregas globais de células e módulos monocristalinos por quatro anos consecutivos. O total de entregas de módulos bifaciais alcançou 1,5GW.

Foi lançada juntamente com o Hi-MO4 uma série completamente nova de módulos totalmente negros – REAL BLACK. Projetados com as vantagens da "boa aparência, alta potência e alta confiabilidade" o REAL BLACK estará disponível para aplicações fotovoltaicas para telhados. Com sua aparência totalmente negra e cor uniforme, o REAL BLACK pode ser perfeitamente combinado com o telhado e com a ecologia local, maximizando o fator estético e a alta potência.

Apresentando os novos produtos, Li Zhenguo, presidente da LONGi, disse, "Ganhos eficientes e produção de produtos econômicos e de alta qualidade representam a inovação tecnológica da LONGi. Temos certeza de que o lançamento do Hi-MO4 terá um importante papel na redução do custo da eletricidade e na promoção da paridade da matriz energética.. O REAL BLACK trará uma nova estética e alta potência para os usuários de módulos fotovoltaicos em telhados. A LONGi continuará a investir em P&D para desenvolver produtos confiáveis de alta eficiência e ajudar o setor fotovoltaico a atualizar sua tecnologia".

O lançamento da nova geração de módulos Hi-MO4 e REAL BLACK liderará uma nova tendência no desenvolvimento da tecnologia de módulos e apoiará a realização da paridade da matriz energética.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781516/LONGi_Solar_Logo.jpg

FONTE LONGi Solar

SOURCE LONGi Solar