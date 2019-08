A LONGi Solar atinge o melhor status de classificação AA nas novas classificações do PV ModuleTech Bankability

O sistema PV ModuleTech Bankability Ratings é a primeira ferramenta qualificada da indústria solar que permite aos investidores entender e comparar os fornecedores de módulos solares. A análise acompanha uma ampla variedade de métricas de desempenho financeiro e de fabricação, combinando-as para gerar uma pontuação geral de bancabilidade entre 0 e 10. As empresas são classificadas em nove categorias de risco, desde AAA (mais lucrativas) a Classificação C (alto risco).

O sistema de classificação é considerado como o resultado da pesquisa da equipe de análise do PV Tech nos últimos cinco anos. Avalia a classificação de risco de investimento (ou lucratividade) para todos os fabricantes de módulos fotovoltaicos, combinado com a capacidade de produção e as pontuações de saúde financeira. Atualmente, nenhuma empresa foi classificada como AAA e as 4 maiores empresas são classificadas como AA. A PV-Tech e a marca de eventos PV ModuleTech são reconhecidas como os órgãos de pesquisa terceirizados independentes mais confiáveis que cobrem o segmento solar fotovoltaico (PV), especificamente relacionado a fornecedores de módulos fotovoltaicos solares.

"A LONGi sempre insistiu na inovação tecnológica e aumentou continuamente o investimento em P & D nos últimos anos", disse Zhong Baoshen, presidente da LONGi. "Sempre damos atenção ao desenvolvimento sustentável da LONGi e mantemos a estabilidade financeira e saudável. No futuro, a LONGi continuará a se dedicar à oferta aos clientes de produtos e serviços mais confiáveis".

De acordo com o chefe de pesquisa da PV-Tech, Dr. Finlay Colville, "a LONGi Solar passou rapidamente de fornecedora com classificação CCC em 2014 para um dos fornecedores de módulos mais lucrativos, apresentando hoje a categoria de classificação AA de melhor desempenho. A empresa está na trajetória para alcançar a condição de classificação AAA nos próximos 12 meses, refletindo fortes operações financeiras e de fabricação".

Sobre a LONGi

A LONGi é um dos principais fabricantes de painéis solares da China, com uma cadeia de fornecimento monocristalino totalmente integrada verticalmente a partir de lingote de silício, pastilha, célula para módulo. As capacidades de célula e módulo da empresa atingirão 10GW e 16GW, respectivamente, até o final de 2019, e devem atingir 15GW e 25GW no final de 2020.

