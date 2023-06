Com 45 litros, ZEUS é a maior garrafa de espumante do mundo disponível atualmente

BORGONHA, França, 26 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Luc Belaire criou a Maior Garrafa de Espumante do Mundo*, apelidada de "ZEUS", em homenagem ao supremo governante dos deuses gregos. Com 45 litros (o equivalente a 60 garrafas padrão de Belaire), a Belaire ZEUS é a maior garrafa de espumante disponível atualmente. Sua forma colossal atinge mais de um metro (3,5 pés) de altura e pesa 72,5 kg (160 libras) quando cheia, exigindo a força de três pessoas para carregá-la e servi-la!

A Belaire ZEUS é uma obra-prima de habilidade e criatividade em metalurgia. A garrafa levou sete anos para ser produzida, criada por engenheiros aeroespaciais utilizando um procedimento nunca antes realizado: um processo de conformação por rotação, usinagem, revestimento interno, revestimento em pó e testes de pressão. Sua forma em aço tanto isola quanto protege o vinho de temperaturas extremas, garantindo que a Belaire ZEUS seja praticamente inquebrável!

Extremamente limitada em sua produção, apenas duas garrafas da Belaire ZEUS foram produzidas. Uma delas está cheia do famoso Rare Rosé exclusivo da Belaire, um vinho espumante francês único que se tornou o Rosé nº 1 da América**. A segunda garrafa contém o Luc Belaire Luxe, nosso demi-sec de grande sucesso; ambos envelhecidos em nossa vinícola no coração da Borgonha. Cada garrafa de Belaire ZEUS contém um extraordinário número de três bilhões de bolhas!***

As garrafas icônicas da Belaire foram, até agora, produzidas em um impressionante tamanho de 15 litros, conhecidas como Nebuchadnezzar. As garrafas de grande formato da marca tornaram-se a preferência de celebridades, influenciadores, artistas musicais e atletas em todo o mundo para celebrar marcos de carreira, lançamentos de álbuns e vitórias em campeonatos.

Com sua forma imponente, ZEUS apresenta uma extraordinária sessão de fotos para os fãs e, assim, ambas as garrafas farão uma turnê global! A turnê começará nos EUA, onde celebridades, criadores e fãs selecionados serão convidados a erguer a Belaire ZEUS por meio de um sistema de polias feito sob medida, com um prêmio concedido a qualquer pessoa forte o suficiente para levantar a enorme garrafa! Você poderá ver a Belaire ZEUS em destaque em eventos, partidas esportivas e em vídeos musicais. A primeira parada da turnê será no escritório da Luc Belaire em Manhattan, Nova York, onde amigos e fãs terão a oportunidade de serem fotografados ao lado desta titânica garrafa de vinho.

NOTA PARA A IMPRENSA:

Especificações da Garrafa:

Nome da garrafa: "Belaire ZEUS ": o mais poderoso de todos os deuses gregos. Zeus era o deus do céu e o rei do Olimpo

": o mais poderoso de todos os deuses gregos. Zeus era o deus do céu e o rei do Olimpo Capacidade: 45 litros, o equivalente a 60 garrafas padrão de Belaire

Altura: Mais de 1 metro ou 40 polegadas

1 metro ou 40 polegadas Diâmetro: 29,21 centímetros, equivalente a 11,5 polegadas

Circunferência: 91,76 centímetros, equivalente a 36,12 polegadas

Peso total: 160 libras ou 72,5 kg

Vinho: Luc Belaire Rare Rosé e Luc Belaire Luxe

Bolhas: Três bilhões de bolhas em cada garrafa de Belaire ZEUS***

Sobre a Luc Belaire

A Luc Belaire é uma marca premium produzida na França — a marca com selo de qualidade no mundo dos vinhos finos. Nossos vinicultores de 5ª e 6ª geração, pai e filho, supervisionam a produção de cada garrafa de Belaire em sua Maison em Montagny-les-Beaune, fundada em 1898. A linha inclui o Belaire Gold, feito na Borgonha a partir de uma mistura de Chardonnay e Pinot Noir, juntamente com o cuvée mais vendido da Belaire, o Belaire Rare Rosé, um espumante Rosé exclusivo elaborado a partir de uma mistura de uvas Grenache, Cinsault e Syrah — as três uvas Rosé favoritas da França — o Belaire Luxe, um elegante "blanc de blancs" feito exclusivamente de Chardonnay, e o Belaire Luxe Rosé, feito de uma mistura clássica de variedades rosé com uma dosagem única. Por fim, a linha Belaire's Fantôme ("fantasma" em francês) abriga cada um de seus cuvées em uma garrafa luminescente que acende ao toque de um botão. A mais recente adição ao portfólio é o Belaire Bleu, uma garrafa de edição limitada com uma espetacular cor de safira, inspirada nas belas águas azuis da Côte d'Azur na França. Com aromas impressionantes de frutas frescas e frutas tropicais, o Belaire Bleu é equilibrado com um elegante frescor e harmonia que tornam este cuvée verdadeiramente especial.

Sobre a Sovereign Brands

A Sovereign Brands é uma empresa familiar internacional de vinhos e destilados com sede nos EUA. A empresa é de propriedade e operada pelos irmãos Brett e Brian Berish. A Sovereign tem um portfólio de marcas de sucesso, incluindo a Luc Belaire, uma bem-sucedida linha de vinhos espumantes franceses, que ganhou aclamação global por seu sabor requintado e embalagens marcantes, e está disponível em mais de 80 países em todo o mundo. O portfólio da empresa também inclui o McQueen and the Violet Fog, um gim extraordinário de Jundiaí, Brasil, a Bumbu, uma linha de produtos de rum aclamada pela crítica, e o Villon, um requintado licor francês. O mais novo lançamento da Sovereign é o Deacon, um uísque escocês combinado.

*Por volume atualmente disponível

**Nielsen, Market – TTL US XAOC + LIQUOR PLUS | Período – Últimas 52 semanas terminando em 20/05/2023 | Subcategoria – Vinho Espumante 750ml, 750 ml EQ RTL > $20 | Medida – Vendas de Unidades

***Brandt, Linda. "Quantas Bolhas Há em uma Garrafa de Champagne? " HeraldTribune.Com, 29 de dezembro de 2009, www.heraldtribune.com/story/news/2009/12/30/how-many-bubbles-are-in-a-bottle-of-champagne/28914141007/.

