A mais recente pesquisa global da ISAPS demonstra aumento significativo em cirurgias estéticas em todo o mundo

MOUNT ROYAL, N.J., 9 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS) divulgou hoje os resultados de sua Pesquisa Global anual sobre procedimentos estéticos/cosméticos, mostrando um aumento geral de 19,3% nos procedimentos realizados por cirurgiões plásticos em 2021, com mais de 12,8 milhões de procedimentos cirúrgicos e 17,5 milhões de procedimentos não cirúrgicos realizados em todo o mundo.

Destaques

O aumento de 19,3% mostra uma recuperação em relação a 2020 (que teve uma queda geral de -1,8% em todos os procedimentos e -10,9% nos procedimentos cirúrgicos, devido ao impacto da COVID-19 na prática global).

A pesquisa mostra um aumento contínuo no número de cirurgias estéticas, com um aumento de 33,3% nos últimos quatro anos.

Tanto os procedimentos cirúrgicos quanto os não cirúrgicos apresentaram aumentos desde a última pesquisa (18,5% e 19,9%, respectivamente) com um aumento significativo de 54,4% nos procedimentos não cirúrgicos nos últimos quatro anos.

Procedimentos estéticos

A lipoaspiração foi o procedimento cirúrgico estético mais comum em 2021, com mais de 1,9 milhão de procedimentos e um aumento de 24,8%, ultrapassando o aumento dos seios (+3,8%). Os cinco procedimentos cirúrgicos mais populares continuam sendo a lipoaspiração, o aumento dos seios, a cirurgia de pálpebras, a rinoplastia e a abdominoplastia. Os cinco principais procedimentos não cirúrgicos são a toxina botulínica, o ácido hialurônico, a depilação, o lifting facial e a redução de gordura.

O aumento dos seios continua sendo o procedimento cirúrgico mais comum para as mulheres, com apenas um leve aumento de +0,5% nos últimos quatro anos. Em contrapartida, a cirurgia para remover implantes aumentou 22,6% (+49,6% nos últimos quatro anos), e o lifting mamário aumentou 31,4% no ano passado.

Os procedimentos no rosto e na cabeça aumentaram 14,8%, com a cirurgia das pálpebras sendo o procedimento mais comum, e o procedimento cirúrgico mais popular entre os homens. O lifting de coxas apresentou o maior crescimento de todos os procedimentos cirúrgicos (+53,1%). O lifting de glúteos e o aumento de glúteos também aumentaram 45,7% e 40,5%, respectivamente, desde 2017.

Os outros procedimentos cirúrgicos mais comuns em mulheres continuam sendo a lipoaspiração e a cirurgia das pálpebras. Entre os homens, os outros dois principais são a ginecomastia (aumentando notavelmente) e a lipoaspiração.

De acordo com o Dr. Gianluca Campiglio, Editor Global de Pesquisa e Cirurgião Plástico na Itália: "Esses dados refletem claramente a experiência de recuperação do impacto negativo da COVID-19 no ano anterior sobre os procedimentos estéticos, e os números agora ultrapassam os anteriores à pandemia. Observamos um aumento interessante nos procedimentos cirúrgicos relacionados ao chamado 'contorno corporal', como a lipoaspiração — que agora é classificada como o procedimento mais comum, à frente do aumento dos seios pela primeira vez em muitos anos —, e também uma tendência emergente semelhante para a abdominoplastia, o lifting de coxas e o aumento de glúteos. O menor crescimento no aumento dos seios e o crescimento relacionado de remoções de implantes também refletem nossa experiência após a publicação de pesquisas sobre o BIA-ALCL (linfoma associado à prótese mamária) no ano anterior".

A maioria dos procedimentos de aumento dos seios (53,1% do total) e rinoplastia (63,7%) ocorreu em pessoas de 19 a 34 anos de idade, enquanto a toxina botulínica injetável foi mais popular entre pessoas entre 35 e 50 anos de idade (47,2% do total).

A toxina botulínica continua sendo o procedimento não cirúrgico mais comum tanto para homens quanto para mulheres, e em todas as faixas etárias, com mais de 7 milhões de procedimentos realizados por cirurgiões plásticos em todo o mundo. Esse também se torna o procedimento estético mais comum em pacientes com até 18 anos de idade, superando a rinoplastia nos anos anteriores.

Houve um aumento notável nas aplicações de ácido hialurônico (+30,3%), e o Dr. Campiglio reflete que isso pode estar relacionado ao uso crescente do produto em outras partes do corpo, como nos glúteos.

Estatísticas por país

Mais uma vez, os EUA realizaram a maioria dos procedimentos em todo o mundo (24,1% do total), com 30,4% de todos os procedimentos não cirúrgicos e 15,5% de todos os procedimentos cirúrgicos, seguidos pelo Brasil (8,9%) e pelo Japão (5,7%). Estima-se que os EUA e o Brasil tenham o maior número de cirurgiões plásticos, com mais de 30% do total mundial. Logo após vêm os países asiáticos, com a China em terceiro lugar, o Japão em quarto lugar, e a Coreia do Sul em quinto lugar.

Os procedimentos cirúrgicos continuam a ser realizados principalmente em hospitais (43,5% em todo o mundo) ou consultórios (35,6%). Os países com a maior proporção de pacientes estrangeiros são Turquia, Colômbia, México e Tailândia.

Metodologia de pesquisa

Os participantes da pesquisa preencheram um questionário que se concentrava principalmente no número de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos específicos realizados em 2021, juntamente com algumas perguntas complementares relacionadas ao impacto da COVID-19, dados demográficos dos cirurgiões e a prevalência do turismo médico. Os dados de um total de 1.003 cirurgiões plásticos foram compilados para esta pesquisa. Os resultados foram compilados, tabulados e analisados pela Industry Insights, Inc. (www.industryinsights.com), uma empresa independente de pesquisa com sede em Columbus, Ohio. A ISAPS é a única organização a coletar esse tipo de dados anualmente em escala global. Para obter uma cópia dos resultados da pesquisa, acesse https://www.isaps.org/discover/about-isaps/global-statistics/reports-and-press-releases/.

Sobre a ISAPS — A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS) é o maior órgão profissional do mundo para cirurgiões plásticos estéticos certificados. Fundada em 1970, a ISAPS oferece um fórum aberto para o intercâmbio de conhecimentos e a mais alta qualidade de educação estética com o Aesthetic Education Worldwide ©. A ISAPS patrocina e endossa encontros científicos em todo o mundo, e oferece a seus membros treinamento atualizado e educação continuada. Atualmente, entre os membros da ISAPS estão mais de 5.600 dos cirurgiões plásticos estéticos e reconstrutivos mais respeitados do mundo, em 117 países. Os pacientes que estiverem buscando um cirurgião plástico estético podem utilizar nosso recurso "Encontre um cirurgião" para encontrar um cirurgião qualificado e experiente, comprometido com a prática ética e a segurança do paciente.

FONTE International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)

