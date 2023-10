A Maison Perrier-Jouët apresenta uma antevisão exclusiva a nível mundial da sua nova campanha, protagonizada pela atriz Mélanie Laurent como uma Artesã da Mudança

Uma visão diferente da natureza, apoiada por ações concretas para um futuro desejável

PARIS, 23 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Maison Perrier-Jouët está a apresentar no Japão uma antevisão exclusiva da sua nova campanha, intitulada "Fill your World with Wonder". Conta com a participação da atriz e realizadora francesa Mélanie Laurent, que se encontra em Tóquio para a ocasião. Exibida num espaço pop-up na capital japonesa de 11 a 29 de outubro de 2023, esta ode singular à natureza exprime a visão positiva da Maison sobre a forma como podemos habitar melhor o mundo que partilhamos e criar as condições para um futuro desejável.

New Maison Perrier-Jouët campaign with muse Mélanie Laurent

A Maison Perrier-Jouët aproveita a ocasião para anunciar o lançamento de um- convite à apresentação de projetos – coordenado pela Missão das Encostas, Casas e Caves de Champagne, Património Mundial da UNESCO – para contribuir para o enriquecimento da biodiversidade da região de Champagne através da criação de espaços protegidos e de corredores verdes. Esta nova iniciativa complementa as ações ambientais empreendidas localmente pela Maison há mais de 10 anos. Estes incluem um programa experimental de viticultura regenerativa em 27 hectares da sua vinha, que pretende alargar a toda a sua vinha até 2030.

"Tudo começa com uma flor"

A Maison Perrier-Jouët optou por estrear a sua nova campanha "Fill your World with Wonder" exclusivamente no Japão, antes de a lançar internacionalmente nos EUA, Coreia do Sul, Singapura, China continental e Hong Kong. A Maison trabalhou com o realizador japonês Show Yanagisawa, cuja abordagem artística singular é ideal para transmitir uma visão diferente da natureza, que é representada pela atriz e realizadora francesa de renome internacional Mélanie Laurent. A sequência de abertura do filme inclui a anémona japonesa – o emblema icónico criado para a Maison pelo artista pioneiro de Art Nouveau Emile Gallé em 1902 – que simboliza a inspiração que a Maison Perrier-Jouët retira da natureza. Esta flor representa todas as outras flores e o seu papel essencial nos nossos ecossistemas. Como diz Mélanie Laurent: "Tudo começa com uma flor."

A Maison Perrier-Jouët apresenta a sua nova campanha, e a sua visão positiva do mundo, na The House of Wonder, um espaço pop-up em Tóquio, de 11 a 29 de outubro de 2023.

Como habitar melhor o mundo que partilhamos

Inspirado no papel das flores na criação de relações dentro do ecossistema, o novo filme da Maison Perrier-Jouët tem como objetivo sensibilizar para o facto de que - tal como as flores e todas as outras espécies vegetais e animais - a humanidade faz parte da natureza e não está separada dela. A Maison encoraja-nos a redescobrir a importância da colaboração entre espécies para melhor habitarmos o mundo que partilhamos – testemunhe as iniciativas que empreendeu nos últimos 10 anos nas suas próprias vinhas para promover a biodiversidade, bem como o seu programa de experimentação científica de viticultura regenerativa.

Para a Maison Perrier-Jouët, a flor é uma inspiração para repensar os nossos estilos de vida e criar um futuro desejável: um mundo reencantado, no qual a dimensão coletiva é fundamental. "Na nova campanha da Perrier-Jouët, as flores transmitem uma mensagem que é simultaneamente humanista, cultural e poética. São uma forma de falar do mundo e para o mundo, um convite para nos reconectarmos", explica Mélanie Laurent.

Um convite à apresentação de projetos para aumentar a biodiversidade da região de Champagne

Perante a perda acelerada da biodiversidade, a Maison Perrier-Jouët tem envidado esforços sustentados nas suas vinhas para limitar a influência das suas atividades no ambiente e para adaptar as suas práticas para ajudar a natureza a renovar-se. A Maison fixou um objetivo tão ambicioso quanto importante: 100 % das suas próprias vinhas em viticultura regenerativa e 100 % dos seus parceiros comprometeram-se a obter a certificação de Viticultura Sustentável em Champagne (VDC) até 2030.

A Maison está a testar quatro formas de aumentar a biodiversidade: coberturas vegetais de biomassa, coberturas vegetais florais, vitifloresta e corredores verdes.

Numa extensão desta abordagem, a Maison Perrier-Jouët anuncia o lançamento de um convite à apresentação de projetos – coordenado pela Missão das Encostas, Casas e Caves de Champagne, Património Mundial da UNESCO – para apoiar iniciativas de proteção e promoção da flora e fauna locais. O objetivo é acompanhar a criação de uma rede de habitats, reservas e corredores de biodiversidade que liguem a Montagne de Reims ao Marne. Os projetos selecionados serão lançados a partir de 2024.

"Estamos muito satisfeitos por a Maison Perrier-Jouët partilhar a sua visão da natureza e do futuro através deste convite à apresentação de projetos, que vai para além da sua própria vinha e reforça a sua contribuição ambiental para a região e a comunidade. Com esta iniciativa, reafirmamos a nossa determinação em tomar medidas positivas e concretas em prol do ecossistema da região de Champagne, à qual pertencemos", comenta César Giron, CEO da Maison Perrier-Jouët.

Intensificando os seus esforços, a Maison Perrier-Jouët está atualmente a concluir outros grandes projetos de contribuição, que serão revelados nos próximos meses.

Sobre a Maison Perrier-Jouët

A Maison Perrier-Jouët foi fundada em 1811 por um casal unido pelo seu amor pela natureza e paixão pela arte. Desde o início, escolheram a casta Chardonnay como a assinatura da Maison, definindo o estilo floral que distingue os champanhes Perrier-Jouët. Durante mais de dois séculos, a Maison Perrier-Jouët evoluiu em estreita relação com a natureza, guiada pelo espírito livre dos seus fundadores e pela exuberância do movimento Art Nouveau. A natureza continua a ser a sua principal fonte de inspiração. A Terra é um jardim comum, que a Maison cultiva enquanto cria os seus champanhes. Movida pela liberdade criativa, a Maison Perrier-Jouët alimenta uma visão alegre e positiva do mundo.

