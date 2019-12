A Makeblock lança a impressora 3D mCreate em todo o mundo para educação STEAM, nivelamento inteligente para impressão precisa

A mCreate não é apenas especializada em materializar a criatividade, mas seu recurso mais atraente é seu nivelamento inteligente. A maioria das impressoras 3D no mercado aplica nivelamento da base manual ou automático, que pode ser frustrante por causa do risco de erros humanos ou mecânicos. Enquanto o nivelamento inteligente Genius consegue evitar quaisquer tipos de erros, o que verdadeiramente garante a taxa de sucesso da primeira camada de impressão. Rapidamente passando para o modo de gravação a laser (função opcional), a máquina atende às necessidades de uma série mais ampla de uso na educação STEAM.

Para alcançar todo o potencial da mCreate, o uso combinado dos módulos mCreate e mBuild revelará criações ainda mais surpreendentes do que usando apenas a mCreate. "Na maioria das vezes, são os usuários que são mais imaginativos para realizarem projetos surpreendentes que realmente nos inspiram", disse o engenheiro sênior da Makeblock, Andrew Gao. As ferramentas STEAM perfeitas são aquelas que fazem brotar a curiosidade e a criatividade sem limites para ajudar as crianças a explorarem um novo mundo imaginativo.

Caso Baymax feito com mCreate e mBuild https://www.youtube.com/watch?v=ceiR89Azesg

Trazendo o design industrial criativo do desenho para a realidade, a mCreate, como uma ferramenta suplementar da educação STEAM, habilita todos os outros robôs de codificação da Makeblock para ainda mais capacidades e projetos inspiradores. Adicionando a mCreate à família de produtos, a Makeblock está oferecendo uma ferramenta importante que pode expandir o mundo imaginativo sem limites para os usuários de todo o mundo.

Sobre a Makeblock

A Makeblock Co., Ltd, fundada em 2013, é uma provedora líder de soluções de educação STEAM. Centrada na educação STEAM e mercados de entretenimento para escolas, instituições educacionais e famílias, a Makeblock oferece as soluções mais completas de hardware, software e conteúdo, além de competições de robótica de tecnologia de ponta, com o objetivo de obter integração profunda entre tecnologia e educação. Para saber mais, siga @Makeblock no Facebook, Twitter ou visite o endereço www.makeblock.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059387/mCreate.jpg

FONTE Makeblock

Related Links

http://www.makeblock.com



SOURCE Makeblock