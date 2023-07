A marca verde da capital provincial ecológica Guiyang gera discussões

GUIYANG, China, 13 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Um relatório de notícias do Huanqiu.com:

Ao entrar na estação de tratamento de esgoto na Mina de Carvão da Montanha Fanling, distrito de Guanshanhu, em Guiyang, você verá máquinas em pleno funcionamento enquanto o "esgoto amarelo" emerge do subsolo e é transformado em águas cristalinas após o tratamento em um amplo reservatório, fluindo em direção ao lago Baihua.

"Com base em nossa velocidade atual, podemos processar cerca de 5.000 m3 de esgoto todos os dias em períodos de alto fluxo e cerca de 3.500 m3 em períodos de baixo fluxo. Ou seja, despejamos aproximadamente 5000 m3 de água aqui todos os dias, o que posteriormente adiciona 5.000 m3 de água potável ao lago Baihua", disse Tan Keyu, chefe da estação de tratamento de esgoto.

O tratamento de esgoto da Montanha Fanling é apenas um exemplo do fortalecimento constante da restauração ecológica da água em Guiyang. Em 2022, o índice de qualificação de 28 trechos de monitoramento estaduais e provinciais manteve-se estável em 100%, com o índice de boa qualidade da água chegando a 96,43%. Além disso, a taxa de qualificação das fontes de água para uso centralizado em nível de condado e acima foi de 100%.

Guiyang sempre atribuiu grande importância à integração orgânica entre o desenvolvimento econômico e a preservação ecológica, fortalecendo-se como a capital provincial com base em uma "ecologia sólida". A qualidade do ar de Guiyang atingiu o padrão nacional de classe II por seis anos consecutivos, ocupando o 6º lugar entre 168 cidades-chave em todo o país e o 4º entre todas as capitais provinciais.

A civilização ecológica continua sendo a base do sistema de civilização moderna. Liu Guozhong, membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh e vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, enfatizou no Eco Forum Global Guiyang 2023: "O governo chinês dá grande ênfase à construção da civilização ecológica. Na última década, sob a orientação dos Pensamentos sobre Civilização Ecológica de Xi Jinping, testemunhamos mudanças históricas, transformadoras e abrangentes na preservação do meio ambiente ecológico. Enquanto avança no caminho chinês para a modernização, defendendo a coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza, a China continuará a intensificar sua transformação verde em meios de desenvolvimento, fortalecerá constantemente a prevenção e o tratamento da poluição ambiental e se concentrará em melhorar a diversidade, estabilidade e sustentabilidade do sistema ecológico, com medidas concretas para promover o pico de carbono e a neutralidade carbônica de forma ordenada. Além disso, a China dará total atenção à participação ativa do público na construção de uma bela China e se esforçará para alcançar a construção conjunta e o compartilhamento de benefícios com o público".

O Eco Forum Global Guiyang é a única forma internacional em nível nacional de civilização ecológica temática na China. Desde a sua criação em 2009, o fórum foi realizado com sucesso 11 vezes. Sob o grande apoio e esforços incessantes de várias partes, o fórum tornou-se uma plataforma significativa para promover intercâmbios e cooperação internacional na construção da civilização ecológica.

Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-presidente da República da Guiné Equatorial, disse no seu discurso que desde a sua criação, o Eco Forum Global Guiyang colheu resultados significativos. Ele realmente esperava que este fórum pudesse servir como um novo ponto de partida para promover a coordenação e cooperação entre países industrializados e em desenvolvimento, avançando na cooperação ganha-ganha entre empresas, ONGs e cidadãos e contribuindo conjuntamente para a coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza.

A Sra. Indira Ranamagary, vice-presidente da Câmara dos Representantes do Nepal, anunciou que o Nepal está disposto a, com base em plataformas como o Eco Forum Global Guiyang, aprender com as boas experiências de Guizhou na construção de infraestrutura, desenvolvimento agrícola e proteção ecológica, enquanto aprofunda constantemente a cooperação prática em diferentes setores com Guizhou para melhor atender a população de ambas as localidades.

