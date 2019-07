A Marins Consultoria preparou sete dicas essenciais para te transformar em um empreendedor de sucesso

3- A internet pode ser uma ótima aliada:

Os dados de 2018 ainda não saíram, porém está previsto um aumento nominal de 12% no mercado em relação a 2017 que foi de R$ 47,7 bilhões. Isso representa aumento de 7,5% em relação a 2016, quando o setor registrou R$ 44,4 bilhões.

A rede tem uma fonte infinita de informações. Pela web você pode ainda trocar informações de grande valia com grandes empreendedores. Afinal, troca de experiências é sempre bom.

4- Aprenda: Nenhum grande empresário teve sucesso sem buscar aperfeiçoamento constante. Para isso, é importante renovar os conhecimentos por meio de cursos, palestras e workshops. Mas também é necessário fazer leitura de livros, assistir bons filmes e séries. Hoje possuímos uma ampla diversidade de culturas para usufruir do conhecimento e inspirar-se.

5- Acredite nas suas ideias: Não fique esperando que as oportunidades simplesmente batam à sua porta, corra atrás de seus sonhos e principalmente acredite em suas ideias, elas podem valer muito mais do que você imagina.

6- Sempre busque bons profissionais para compor o corpo da sua empresa: pense, vocês terão que somar como uma equipe para conseguir bons resultados.

7- Quase todo empresário de sucesso falha pelo menos uma vez antes de atingir o sucesso:

Na verdade, os grandes erraram muito mais do que uma vez, alguns erraram dezenas de vezes, então, seja paciente e tenha resiliência, muita resiliência. Não em problema errar. Depois que você falha algumas vezes, você enxerga com mais facilidade os erros quando se aproximam, assim conseguindo descobrir soluções com maior agilidade, sem muitos desgastes pois terá maior experiência.

"Empreender não é uma tarefa fácil, sobretudo no Brasil, mas é um desafio que pode muito bem ser superado com dedicação e disciplina. Mas também, claro, muita força de vontade", acrescenta Eliézer Marins, advogado e CEO do Grupo Marins Consultoria.

Consultoria realizada por quem entende do assunto

No mercado há mais de 40 anos, o Grupo Marins atua com excelência em questões financeiras, patrimoniais, tributárias e corporativas.

Com objetivo de oferecer um atendimento personalizado e eficiente, o Grupo busca entender com profundidade o que é exposto por seus clientes para oferecer soluções pertinentes e eficazes. Saiba mais: www.marinsconsultoria.com.br

Contato: (16) 3902-4444.

FONTE Marins Consultoria

