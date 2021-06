A Marlin Equity Partners fecha 675 milhões de euros para o Segundo Fundo Europeu

LOS ANGELES e LONDRES, 7 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Marlin Equity Partners, importante empresa global de investimentos, tem o prazer de anunciar o fechamento do Marlin Heritage Europe II, L.P. ("Heritage Europe II" ou o "Fundo"), com 675 milhões de euros de investimento de capital total, mais do que o dobro do tamanho do fundo antecessor. O fundo fechou com sucesso sua meta com forte apoio dos parceiros existentes e o interesse expressivo de novos investidores globais.

O Heritage Europe II é a continuação da estratégia de investimento empregada pela Marlin por mais de 15 anos e do seu fundo antecessor, o Marlin Heritage Europe, L.P. O Fundo aplicará a mesma filosofia e abordagem orientada por processos ao investimento utilizado pelos fundos anteriores da Marlin e visará investimentos em empresas de médio porte em geral localizadas na Europa, onde a empresa está ativa desde 2006 e abriu oficialmente um escritório de Londres em 2012. Coerente com o foco histórico da Marlin, o Heritage Europe II tentará investir em empresas sustentáveis e de alto potencial que possam se beneficiar da valiosa história da empresa de aceleração do crescimento e expansão dos negócios, bem como de seus recursos operacionais substanciais. O Fundo continuará a se concentrar nos setores em que a Marlin desenvolveu ampla experiência, entres eles, software, tecnologia, saúde e serviços financeiros especializados em tecnologia.

"Nossa capacidade de levantar com sucesso mais do dobro do capital do fundo anterior valida ainda mais nossa posição e reconhecimento como uma empresa importante na região e parceira de valor agregado", disse David McGovern, fundador, presidente e CEO da Marlin. "Estamos gratos pelo apoio de nossa base de investidores e dos novos parceiros, e agora esperamos continuar a executar nossa estratégia de investimento com foco operacional para ajudar as empresas a criar valor de longo prazo e produzir resultados positivos para nossos parceiros."

Peter Spasov, diretor sênior da Marlin, acrescentou: "Nosso sucesso na Europa é resultado de nossa profunda experiência em todos os setores que almejamos, experiência em investimento demonstrada na região, infraestrutura global consolidada e abordagem colaborativa para trabalhar ao lado de equipes de gestão para afetar iniciativas orientadas para o crescimento e para o desenvolvimento do valor. Estamos animados para continuar a capitalizar a rápida transformação digital que ocorre amplamente entre as empresas e os setores hoje em dia, e estamos convictos que estamos posicionados de forma única para ajudar as empresas a acelerar seus modelos de negócios na onda contínua de digitalização."

A Marlin fechou 9 fundos de capital privado e realizou mais de 180 aquisições desde sua criação em 2005, e tem mais de US$ 7,6 bilhões de capital em gestão. O fechamento do Heritage Europe II segue um período de forte atividade de investimento da empresa. Desde o início de 2020, e em meio ao cenário global da pandemia, a Marlin adquiriu 26 empresas e efetivou 8 saídas.

Sarah Roberts, Katie St. Peters, Karin Orsic e Bruce Ettelson da Kirkland & Ellis LLP atuaram como consultores jurídicos e a Credit Suisse Securities (EUA), LLC atuou como consultor exclusivo de colocação privada e agente de colocação na formação do Heritage Europeu II.

A Marlin Equity Partners é uma empresa global de investimentos com mais de US$ 7,6 bilhões de capital em gestão. A empresa tem como foco fornecer a empresas controladoras, acionistas e outras partes interessadas soluções personalizadas que atendam às suas necessidades comerciais e financeiras. A Marlin investe em empresas de vários setores nos quais seu capital, o relacionamento no setor e sua extensa rede de recursos operacionais fortalecem substancialmente a perspectiva da empresa e aumentam ainda mais o seu valor. Desde sua criação, a Marlin, por meio de seu grupo de fundos e empresas coligadas, realizou com sucesso mais de 180 aquisições. A empresa está sediada em Los Angeles, Califórnia, e também tem um escritório em Londres. Para mais informações, acesse: www.marlinequity.com.

