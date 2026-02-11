A medida que la atención mundial regresa a Venezuela, AAPG ofrece información objetiva sobre geociencias y diálogo técnico

El análisis técnico independiente y el diálogo dirigido por expertos se centran en realidades, riesgos y oportunidades del subsuelo.

TULSA, Oklahoma, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los acontecimientos en Venezuela han renovado la atención mundial sobre el potencial energético del país y atrajeron el interés de gobiernos, inversores, operadores y empresas de servicios de todo el sector. Los informes de la industria publicados a principios de 2026 indican que la producción de crudo venezolano se ha acercado a 1 millón de barriles por día, impulsada en gran medida por el aumento de la actividad en la Franja del Orinoco a medida que comienza a levantarse la aplicación de sanciones y se reanuda la actividad de exportación. Venezuela posee un estimado de 300 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo, lo que representa aproximadamente el 17 por ciento del total mundial, según la Administración de Información de Energía (EIA) de EE. UU.

Con reservas comprobadas de petróleo más grandes del mundo, Venezuela representa una oportunidad considerable y una complejidad importante. El desarrollo de crudo pesado, la infraestructura envejecida, las restricciones de diluyentes y los riesgos sobre el suelo son factores que influyen en si la producción podría escalar y de qué manera. Si bien algunos analistas proyectan que la producción podría aumentar aún más en condiciones mejoradas, los resultados siguen siendo muy inciertos.

Como la asociación mundial de geociencias más grande del mundo, AAPG ha emitido una edición especial de su publicación emblemática esta semana y está convocando debates dirigidos por expertos y técnicamente fundamentados para ayudar a los responsables de la toma de decisiones de la industria a comprender lo que se sabe, lo que sigue siendo incierto y lo que más importa bajo la superficie. "Los cambios en las políticas pueden permitir la inversión y reducir el riesgo sobre el suelo, pero la geología determina los resultados", afirmó Tom Wilker, director ejecutivo de AAPG. "Sin lugar a dudas, Venezuela tiene un enorme potencial de recursos. Se necesitará tiempo para una evaluación ambiental, técnica y comercial antes de saber si la economía del desarrollo petrolero de Venezuela es favorable".

Cobertura oportuna en publicaciones de AAPG

AAPG ha compartido debates sobre geología venezolana, historia, transición política y económica, posibles inversores y más desde la captura del exlíder Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026. El contenido oportuno incluye una edición especial de la revista de noticias emblemática de AAPG, Explorer, y dos ediciones recientes del boletín de empresas de las primeras etapas de producción de AAPG, Well Read, escrito por el exestratega de Shell y experto en las primeras etapas de producción de energía (citado en la BBC) Shangyou Nie, doctor en filosofía.

La revista emblemática de AAPG, Explorer, publicó un reportaje en profundidad y perspectivas de expertos sobre Venezuela:

1. Por qué Venezuela sigue siendo una apuesta de alto riesgo en materia de energía de David Brown. En este artículo, Abhi Rajendran, director de investigación de la empresa de información y análisis energético Energy Intelligence, y miembro no residente del Centro de Estudios de Energía del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, examina los costos y desafíos de aumentar la producción, incluido el riesgo político, la degradación de la infraestructura, la dinámica del mercado y las consideraciones geopolíticas

2. Energía y petróleo: un viaje por los 125 años de historia de Venezuela de David Brown. Brown guía a los lectores por la historia de más de un siglo en Venezuela, que conduce a los acontecimientos actuales y al estado moderno de su producción de petróleo. Andrés Tremante, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Internacional de Florida, es un guía experto en el pasado del país.

3. Por qué el mundo está pendiente del petróleo de Venezuela: los geocientíficos explican el origen, la magnitud y la estructura de sus sistemas petrolíferos de Emily Smith Llinás. El primero de una serie de dos partes, el artículo presenta el análisis de expertos en la materia, Bob Erlich, Jairo Lugo y Juan Fransico Arminio, quienes en conjunto han publicado docenas de artículos relacionados con la roca madre y el potencial de exploración de Venezuela.El segundo artículo, que se publicará en la edición de marzo de Explorer, ofrecerá una visión general de las reservas y el potencial de exploración del país y ofrecerá asesoramiento a las empresas que consideren ingresar a Venezuela por primera vez o después de una ausencia prolongada.

4. La vista desde dentro de Emily Smith Llinás. Otra primicia en una serie de dos partes, el informe de Llinás presenta las perspectivas de los geocientíficos venezolanos sobre la transición política y económica que ocurre en su país. La parte I comparte historias de venezolanos que viven en el país e incluye comentarios de dos consultores geofísicos/exempleados de PDVSA, un geólogo de CARDON IV (Joint Venture Repsol/ENI) y un estudiante de último año de la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida. La parte II, que se publicará en marzo, incluye entrevistas con geocientíficos de la diáspora venezolana, que han tenido éxito en el extranjero y están contemplando la mejor manera de contribuir a la industria del petróleo y el gas de su país en caso de que las condiciones cambien.

Cobertura del boletín: el boletín comercial de las primeras etapas de producción de AAPG, Well Read, ha brindado un análisis conciso de los desarrollos recientes, escrito por el exestratega de Shell y experto en las primeras etapas de producción de energía, Shangyou Nie, Dr. en filosofía. La cobertura reciente ha examinado:

Reacciones de los mercados petroleros mundiales a la captura de Maduro, incluidas las estadísticas de los últimos datos de la Administración de Información Energética

Operadores actuales y proyectos activos en Venezuela

Declaraciones públicas de las principales empresas, incluida ExxonMobil, a medida que las empresas reevalúan riesgos y oportunidades

Señales de política de EE. UU. e implicaciones para futuros marcos de inversión

Los lectores pueden suscribirse a Well Read para recibir análisis similares todos los miércoles.

Simposio técnico de Venezuela

AAPG ampliará este diálogo a través de su próximo Simposio Técnico y Cumbre de E&P de AAPG Venezuela: Liberando Oportunidades desde la Exploración hasta la Implementación, que se celebrará en Houston, Texas, en mayo de 2026.

Este evento de dos días ofrece un espacio para que los profesionales técnicos y de negocios exploren la geología del país, los sistemas petroleros, el potencial de exploración y producción y las consideraciones sobre el terreno necesarias para el éxito de las operaciones en el país.

El Simposio Técnico incluye presentaciones que abarcan los siguientes temas:

Potencial de exploración venezolana: cuencas, juegos y oportunidades

De los datos a las decisiones: tecnologías emergentes para la exploración y el desarrollo de hidrocarburos

La Cumbre de E&P incluye paneles y conferencias magistrales tituladas:

"Navigating Venezuela's Hydrocarbon Landscape: Law, Geopolitics, and Operators" (Exploración del paisaje de hidrocarburos de Venezuela: derecho, geopolítica y operadores)

"From Reserves to Markets: Gas and Infrastructure in Venezuela" (De las reservas a los mercados: gas e infraestructura en Venezuela)

