A Medit continua a ver forte adoção de scanners no primeiro trimestre de 2023.

A instalação do scanner intraoral da Medit está crescendo quase 50% em relação ao ano anterior.

O Medit Link atua como um diferencial fundamental que tem o potencial de se tornar o pilar da odontologia digital.

SEUL, Coreia do Sul e LONG BEACH, Calif., 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Medit (www.medit.com), uma das principais fornecedoras de scanners intraorais 3D e soluções de odontologia digital, anunciou hoje que o número de instalações de scanners intraorais aumentou 46% no primeiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.

A Medit lançou seu primeiro scanner intraoral no mercado em 2018 com o Medit i500 e desde então tem quebrado as barreiras de preços, oferecendo scanners por menos da metade do preço de seus concorrentes. Apesar de sua acessibilidade, o scanner tem recebido críticas positivas por sua alta precisão e recursos amigáveis ao usuário. O sucessor do Medit i500, o Medit i700, foi lançado em 2021 e rapidamente se tornou o scanner mais vendido devido à sua precisão e rapidez.

De acordo com GB Ko, CEO da Medit: "Na Medit, nós nos orgulhamos de nossos scanners precisos e fáceis de usar, que continuam a auxiliar os dentistas em sua jornada rumo às práticas digitais. Nossos scanners são equipados com os aplicativos da Medit, que ajudam a tornar a odontologia digital mais ágil e acessível tanto para aprendizado quanto para a prática."

O software da Medit é uma vantagem competitiva chave para suas soluções de scanner intraoral. A plataforma Medit Link da empresa, que está se tornando o padrão para profissionais e laboratórios odontológicos, oferece uma ampla gama de aplicativos odontológicos gratuitos que aumentam a produtividade e simplificam os fluxos de trabalho. O Medit Link também é altamente integrado a outras plataformas, serviços, software e hardware, oferecendo uma solução abrangente para a odontologia digital. A Medit também teve um crescimento de 44% no número de usuários do Medit Link no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Michael Lee, CTO da Medit, acrescentou: "O software da Medit é um diferencial fundamental para nossas soluções de digitalização intraoral. Nossa plataforma também está aberta para os desenvolvedores criarem aplicativos que possam trocar dados com o Medit Link. É assim que a Medit está construindo uma plataforma digital de odontologia que está mudando o setor e oferecendo soluções inovadoras para nossos clientes".

As soluções odontológicas digitais acessíveis e de alta qualidade da Medit levaram a um aumento significativo na adoção de seus digitalizadores intraorais e a plataforma Medit Link. À medida que o setor evolui, a Medit continuará capacitando profissionais odontológicos com soluções que melhoram a produtividade, simplificam os fluxos de trabalho e oferecem um atendimento excepcional ao paciente.

