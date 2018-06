A Merck traz a biotecnologia para mais perto da produção e da comercialização de terapias medicamentosas

"A Merck está ajudando os fabricantes de medicamentos, empresas inovadoras de pequeno a grande porte, a levarem medicamentos e terapias que melhoram a vida para o mercado – e para os pacientes – de forma mais rápida", disse Udit Batra, membro do Conselho de Administração da Merck e CEO da Divisão de Ciência da Vida. "Os clientes que são nossos parceiros, se beneficiam do conjunto completo de capacidades da Merck, as quais incluem acesso às mais recentes tecnologias e especialização devido à nossa presença global".

O novo centro da Merck fornece experiência prática e consultoria com especialistas em cada estágio do processo de desenvolvimento biofarmacêutico e da fabricação.

A biofabricação é uma indústria crescente, a qual está cada vez mais concentrada na produção otimizada e na alta qualidade. Entretanto, o processo de desenvolvimento de medicamentos é longo e complexo e exige que as empresas de biotecnologia façam investimentos financeiros significativos. O novo centro ponto-a-ponto da Merck é um entre três em todo o mundo que apoia seus parceiros em biotecnologia a desenvolverem seus processos desde os estágios clínicos iniciais até a comercialização. Os outros centros estão em Martillac, na França e em Xangai, na China.

A Merck tem 31 anos de experiência no desenvolvimento de processos e um histórico de fornecimento de processos robustos de produção clínica e materiais clínicos dentro de nove a doze meses. A empresa tem o portfólio mais completo de produtos, serviços e testes para a fabricação de biofarmacêuticos do setor e sua equipe ponto-a-ponto global já executou cerca de 240 grandes projetos moleculares variando em escala de três a 2.000 litros.

Programa de Bolsas para o Avanço da Biotecnologia – Acelerando o desenvolvimento terapêutico na ciência da vida

A Divisão de Ciência da Vida da Merck está ampliando seu compromisso com a comunidade global de biotecnologia com seu Programa de Bolsas para o Avanço da Biotecnologia. Através do recém-ampliado programa de bolsas, a cada seis meses, três beneficiários de todo o mundo, receberão um total de € 200.000 em serviços e produtos gratuitos para enfrentarem os desafios do desenvolvimento de seus processos. No total, seis empresas se beneficiarão do Programa de Bolsas para o Avanço da Biotecnologia a cada ano.

"As empresas iniciantes (startups) de biotecnologia querem levar suas terapias para o mercado rapidamente e precisam de especialização e financiamento para fazer com que isso aconteça", disse Batra. "Ter um parceiro como a Merck, com uma série diferenciada de tecnologias, serviços e especializações pode ajudar nossos clientes a resolver seus desafios exclusivos. A ampliação destas bolsas demonstra ainda mais o compromisso da Merck em formar parcerias para resolver os problemas mais difíceis da ciência da vida".

A Divisão de Ciência da Vida da Merck vem concedendo bolsas para biotecnologias emergentes em todo o mundo, desde 2015. Cinco bolsas foram concedidas para empresas com terapias promissoras tais como conjugados de anticorpo-medicamento para o câncer e anticorpos monoclonais para o tratamento de doenças fibróticas. Mais recentemente, a bolsa de 2017 foi concedida a quatro promissoras empresas de biotecnologia na China.

Os ganhadores são selecionados com base no mérito científico e social da terapia em desenvolvimento e nos desafios do processo e lacunas na especialização, que podem causar impacto no desenvolvimento em curso.

Durante décadas, a Merck tem colaborado com seus clientes para definir como a produção de medicamentos é feita na atualidade e continuará a trabalhar junto com eles para definir as possibilidades do futuro.

Siga a Merck no Twitter @Merckgroup, no Facebook @merckgroup e no LinkedIn.

Todos os comunicados para a imprensa da Merck são distribuídos por e-mail assim que são disponibilizados no Web Site da Merck. Para registrar-se on-line, mudar sua seleção ou interromper o serviço, acesse o endereço www.merckgroup.com/subscribe.

Sobre a Merck



A Merck é uma empresa líder de ciência e tecnologia das áreas de cuidados com a saúde, ciência da vida e materiais de alto desempenho. Cerca de 53.000 funcionários trabalham para desenvolver ainda mais as tecnologias que melhoram e expandem a vida – de terapias biofarmacêuticas para tratamento do câncer ou esclerose múltipla, sistemas avançados para pesquisa e produção científica, até cristais líquidos para smartphones e televisores LCD. Em 2017, a Merck gerou vendas de € 15,3 bilhões, em 66 países.

Fundada em 1668, a Merck é a empresa farmacêutica e química mais antiga do mundo. A família fundadora mantém uma participação majoritária no grupo corporativo de capital aberto. A Merck detém os direitos globais do nome e da marca "Merck". As únicas exceções estão nos Estados Unidos e Canadá, onde a empresa opera como EMD Serono, MilliporeSigma e EMD Performance Materials.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/700720/Merck_biodevelopment.jpg

FONTE Merck

SOURCE Merck