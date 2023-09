A Microland e a Serco AsPac anunciam parceria estratégica para impulsionar a transformação digital

A parceria se concentrará em oferecer serviços públicos digitais de excelência, permitindo o crescimento dos negócios, oferecendo uma experiência digital aprimorada e acelerando a adoção da nuvem.

BANGALORE, Índia, 11 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Microland Limited e a Serco AsPac, uma divisão do Serco Group (um dos maiores provedores mundiais de serviços públicos), anunciaram hoje uma parceria estratégica para impulsionar a transformação digital por meio da nuvem e assim potencializar a agilidade e resiliência dos negócios. A parceria estratégica com a AsPac Serco inclui a entrega de tecnologia entre a Microland e a Serco por mais de 18 anos. Essas iniciativas estão alinhadas à estratégia da Serco para 2027, que visa acelerar a inovação em serviços empresariais que possam impulsionar a próxima onda de crescimento e expansão.

No âmbito da estratégia da AsPac da Serco para 2027, a Microland está ajudando a empresa a sair dos data centers e a fazer a transição para a nuvem, transformando-a em uma organização equipada com tecnologia de nuvem. A Serco AsPac está aproveitando o Microsoft Azure para a transformação de sua abordagem à nuvem e ao data center.

No âmbito de seu envolvimento contínuo com a Serco AsPac, a Microland oferecerá serviços de gerenciamento de dispositivos para usuários finais, que incluem serviços 'evergreen' gerenciados com suporte para 'deskside', serviços gerenciados em torno da rede e da conectividade, e ferramentas de segurança e governança, risco e conformidade (GRC). A Microland está implementando conjuntos de ferramentas avançadas para medir e melhorar a 'Experiência digital do funcionário (DEX), cujo foco são as interações dos funcionários com a tecnologia que encontram em seus trabalhos diariamente. Também há um foco claro na automação de atividades de gerenciamento de infraestrutura e na implementação de serviços de autocura que reduzam a intervenção manual e garantam maior rentabilidade com os investimentos existentes em infraestrutura e dispositivos.

Jason Richardson, diretor digital da Serco, disse: "A transformação digital é fundamental para nossa missão de oferecer inovação a nossos clientes. Nossa parceria com a Microland, juntamente com uma estratégia de transição do data center para a nuvem, marca um momento significativo na transformação digital no setor de serviços públicos , ajudando a impulsionar a eficácia e eficiência de nossas operações de negócios e um crescimento empresarial viabilizado pela tecnologia".

Karthikeyan Krishnan, vice-presidente sênior e líder, na Europa, Oriente Médio e África, da Microland disse: "Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Serco AsPac, visando oferecer serviços públicos digitais de alta qualidade por meio de tecnologias de ponta. Trabalhamos para implementar continuamente a tecnologia em escala, para assim melhorar a experiência do cliente, melhorar a agilidade empresarial e aprimorar a qualidade dos serviços públicos digitais".

Sobre a Microland

A Microland está comprometida em "fazer o digital acontecer", permitindo que a tecnologia faça mais e interfira menos. Eles facilitam a transição das empresas para a infraestrutura digital de última geração por meio de seu extenso portfólio de serviços, incluindo nuvem e data centers, redes, local de trabalho digital, segurança cibernética e IoT industrial. Fundada em 1989 e com sede em Bangalore (Índia), a Microland tem mais de 4.500 especialistas digitais em escritórios e centros de entrega na Ásia, na Austrália, na Europa, no Oriente Médio e na América do Norte.

Leia mais aqui: https://www.microland.com/

Contato para a imprensa:

Dipa Sahu

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2205507/Microland_and_Serco_AsPac.jpg

Logotipo -https://mma.prnewswire.com/media/1343841/4123133/Microland_Logo.jpg

FONTE Microland

SOURCE Microland