A NCCN lança roteiro para melhorar o tratamento do câncer de tireoide em países de baixa e média renda no cenário mundial

NCCN Framework para Estratificação de Recursos das Diretrizes da NCCN (NCCN Framework ) para carcinoma de tireoide a ser apresentada no próximo Congresso Mundial sobre câncer de tireoide em Londres, Reino Unido.

PLYMOUTH MEETING, Pensilvânia e LONDRES, 14 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) apresenta um novo recurso global para promover o tratamento do câncer de tireoide em países de baixa e média renda no próximo Congresso Mundial sobre câncer de tireoide, em Londres. Durante o evento, o vice-presidente sênior e diretor médico da NCCN, Wui-Jin Koh, MD, apresentará o trabalho global contínuo da NCCN para definir e promover o tratamento do câncer de alta qualidade, alto padrão e centrado no paciente. Como parte desse trabalho, a aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer publicou recentemente a nova NCCN Framework for Resource Stratification (Estrutura da NCCN para Estratificação de Recursos) da NCCN Guidelines (NCCN Framework™) para carcinoma de tireoide, disponível gratuitamente em NCCN.org/global. O novo recurso será lançado em 17 de junho de 2023 para mais de mil profissionais do mundo todo especializados no tratamento de câncer.

A nova Estrutura da NCCN para Estratificação de Recursos da NCCN Guidelines (NCCN Framework ™) está disponível gratuitamente em NCCN.org/global.

A NCCN Framework™ é disponibilizada para vários tipos de câncer – abrangendo mais de 80% dos diagnósticos de câncer – além de tópicos de suporte clínico, como controle da dor, cuidados paliativos e prevenção e detecção do câncer de mama. A NCCN Framework™ para Carcinoma de Tireoide é o primeiro novo tipo de câncer a ser adicionado a esta biblioteca nos últimos anos. A cada ano, mais de 500 mil pessoas são diagnosticadas com câncer de tireoide em todo o mundo 1 A NCCN Framework™ para Carcinoma de Tireoide fornece orientações sobre a abordagem de tratamento ideal para cânceres de tireoide diferenciados em configurações com recursos limitados.

"A NCCN Framework estabelece um parâmetro realista de tratamentos adaptados a vários níveis de recursos. Também mostra quais investimentos futuros podem ser mais eficazes", declarou Robert W. Carlson, MD, diretor executivo NCCN. "Essas ferramentas representam o compromisso de longa data da NCCN em promover a equidade e os resultados para pessoas com câncer, independente do local onde vivam. Mais de 800 mil usuários registrados não residentes nos Estados Unidos contam com as Diretrizes da NCCN para fornecer as mais recentes recomendações de tratamento de câncer baseadas em evidências e consenso de especialistas. Queremos garantir que estamos fornecendo orientações acessíveis que promovam os resultados para todos."

"As Diretrizes da NCCN de ponta são amplamente utilizadas e respeitadas em todo o mundo, porém, as recomendações completas nem sempre são viáveis em configurações de recursos mais baixos", declarou o presidente do Congresso Mundial sobre Tireoide, Gregory W. Randolph, MD, FACS, FACE, FEBS (Endócrino), MAMSE, professor de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cátedra Patrocinada pelo Claire e John Bertucci em Oncologia Cirúrgica da Tireoide, Harvard Medical School. "O Congresso Mundial sobre Câncer de Tireoide reúne centenas de profissionais de saúde de todo o mundo. Este ano, em vez de apenas falar sobre a inaplicabilidade das diretrizes destinadas a ambientes de alto recurso, estamos apresentando uma solução: a nova NCCN Framework para Carcinoma de Tireoide. Acreditamos que isso representa uma solução global para as diretrizes do câncer de tireoide. O Congresso Mundial sobre Câncer de Tireoide estabeleceu um relacionamento que tem sido tão gratificante e positivo que estamos comprometidos em continuar trabalhando com a NCCN daqui para frente".

A NCCN Framework™ estratifica as recomendações padrão ouro das NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines® - Diretrizes de Prática Clínica da NCCN em Oncologia) em 3 níveis diferentes de recursos (Básico, Central e Aprimorado). As recomendações em cada nível são codificadas por cores para que as recomendações estratificadas de recursos possam ser visualizadas dentro do contexto das Diretrizes da NCCN®. Os recursos da NCCN Framework™ são definidos da seguinte forma:

Recursos básicos — serviços essenciais necessários para oferecer um padrão mínimo básico de atendimento.

— serviços essenciais necessários para oferecer um padrão mínimo básico de atendimento. Recursos centrais — inclui serviços fornecidos na estrutura de recursos básicos, além de serviços adicionais que oferecem grandes melhorias nos resultados de doença (por exemplo, sobrevivência) que não são proibitivos de custo.

— inclui serviços fornecidos na estrutura de recursos básicos, além de serviços adicionais que oferecem grandes melhorias nos resultados de doença (por exemplo, sobrevivência) que não são proibitivos de custo. Recursos aprimorados— serviços fornecidos na estrutura de recursos centrais e serviços adicionais que oferecem melhorias menores nos resultados de doença e/ou serviços que oferecem grandes melhorias nos resultados de doença, mas são proibitivos de custo em situações de recursos mais baixos.

Robert I. Haddad, MD, chefe da divisão do Centro de Oncologia de Cabeça e Pescoço no Dana Farber Cancer Institute em Boston e professor de medicina, Harvard Medical School, é presidente do painel multidisciplinar de especialistas de todas as instituições membros da NCCN responsáveis por atualizar e manter as Diretrizes da NCCN para carcinoma de tireoide. Ele também assumiu um papel de liderança na criação da NCCN Framework™ para carcinoma de tireoide e se juntará ao Dr. Koh no Congresso Mundial para apresentar este novo recurso.

"Analisamos todas as evidências disponíveis e as revisamos com nossos colegas e membros do painel pelo menos uma vez por ano, e às vezes com mais frequência, para garantir que as Diretrizes da NCCN reflitam as pesquisas e práticas recomendadas mais recentes", disse o Dr. Haddad. "No processo de desenvolvimento desta NCCN Framework, trabalhamos com o Congresso Mundial sobre câncer de tireoide para solicitar feedback do mundo todo. Nós realmente agradecemos os esforços de todos em nos ajudar a estabelecer padrões para adaptar otimizadamente as recomendações estratificadas de recursos para beneficiar ao máximo todas as pessoas com câncer de tireoide no mundo todo."

Atualmente, a NCCN tem mais de 250 traduções de recursos clínicos em 69 idiomas, além das International Adaptations da NCCN edas NCCN Harmonized Guidelines ™ (que são semelhantes à NCCN Framework ™, mas criadas para regiões específicas em esforços conjuntos com especialistas locais). Veja esses recursos gratuitos e saiba mais sobre o trabalho colaborativo da NCCN para definir e avançar os cuidados de câncer de alta qualidade, alto valor e centrado no paciente globalmente em NCCN.org/global.

Sobre a National Comprehensive Cancer Network

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) é uma aliança sem fins lucrativos dos principais centros de câncer dedicados ao atendimento, pesquisa e educação de pacientes. A NCCN dedica-se a melhorar e facilitar tratamentos de câncer de qualidade, eficazes, equitativos e acessíveis, para que todos os pacientes possam viver vidas melhores. As Diretrizes de Prática Clínica da NCCN em oncologia (Diretrizes da NCCN®) fornecem recomendações transparentes, baseadas em evidências e de consenso de especialistas para o tratamento do câncer, prevenção e serviços de apoio. Elas são o padrão reconhecido para orientação clínica e política no tratamento do câncer, e são as diretrizes de prática clínica mais completas e frequentemente atualizadas disponíveis em qualquer área da medicina. As Diretrizes da NCCN para pacientes® fornecem informações especializadas sobre tratamento de câncer, para informar e empoderar pacientes e cuidadores, por meio do apoio da Fundação NCCN®. A NCCN também promove a educação continuada, iniciativas globais, políticas, e colaboração e publicação de pesquisas em oncologia. Acesse NCCN.org para mais informações.

