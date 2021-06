A necessidade premente de detecção precoce de mucormicose durante a COVID-19

Infelizmente, a mucormicose sempre é diagnosticada de forma tardia, sobrecarregando o sistema de saúde que atende casos da COVID-19, o que piora a situação. Como uma empresa que faz pesquisas e contribuições contínuas para as principais doenças infecciosas do mundo, com a missão de Permitir a Identificação de Doenças de Forma Mais Precoce, Precisa, Conveniente e Acessível , a Fapon Biotech Inc . (Fapon Biotech) pede cooperação com parceiros acadêmicos e do setor no desenvolvimento de testes de diagnóstico de mucormicose para aliviar as dificuldades, compartilhando as capacidades das plataformas de desenvolvimento de matéria-prima a montante e das plataformas de aplicação de reagentes a jusante .

A Fapon Biotech é um dos principais fornecedores de matérias-primas de reagentes da COVID-19 com experiência comprovada, que ajuda os parceiros a lançar reagentes credenciados da COVID-19 em um curto período de tempo. A empresa tem mais de 1.000 parceiros de DIV em todo o mundo, com mais de dez anos de operação de negócios na Índia. Suas plataformas de tecnologia podem corresponder facilmente ao processo de P&D de parceiros e oferecer suporte desde a descoberta de biomarcadores até a comercialização. Por meio de diferentes plataformas de aplicação da Fapon Biotech (Colloidal Gold, imunofluorescência, ELISA, CLIA, imunoturbidimetria realçada por látex, PCR, entre outros), os biomarcadores podem concluir rapidamente o processo de desenvolvimento de aplicações. Para parceiros que encontram dificuldades de produção estão disponíveis serviços de OEM e de fabricação sob contrato com a capacidade de alcançar centenas de gramas de cada lote. Graças a um forte relacionamento com laboratórios e fabricantes de DIV na Índia, a cooperação com a Fapon Biotech oferecerá acesso a mais recursos e oportunidades comerciais, como amostras clínicas para pesquisas e validação de produtos, iterações tecnológicas, lançamento e promoção de produtos etc.

Como o vírus continua a sofrer mutações e desencadeia doenças como a mucormicose para complicar ainda mais a situação, respostas rápidas por meio da cooperação global serão cruciais para regiões com sobrecarga do sistema de saúde. A Fapon Biotech está comprometida em impulsionar o avanço do diagnóstico da COVID-19 por meio de colaborações com parceiros internacionais de DIV.

A Fapon Biotech foi fundada em 2001. Orientada pela missão de "Permitir a Identificação de Doenças de Forma Mais Precoce, Precisa, Conveniente e Acessível", a empresa se concentra nas necessidades futuras de desenvolvimentos em biotecnologia e oferece a empresas de diagnóstico globais matérias-primas de reagentes de DIV de alto desempenho, como antígenos, anticorpos e enzimas, assim como soluções unificadas com serviços de instrumentos e reagentes.

