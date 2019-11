A Neurovalens revela o Modius SLEEP, um aparelho genial da próxima geração alimentado pela neurociência para otimizar a saúde do sono e tratar da crise global do sono, sem medicamentos

SAN DIEGO, Califórnia, 15 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Neurovalens, uma empresa global de tecnologia da saúde, concentrada no desenvolvimento de produtos inovadores alimentados pela neurociência para melhorar a vida das pessoas, lança hoje a campanha do seu Modius SLEEP no Indiegogo. O aparelho segue o sucesso do primeiro fone de ouvido da empresa, o Modius SLIM, o qual arrecadou US$ 2,5 milhões no Indiegogo em 2017, obtendo popularidade mundial com pedidos de mais de 80 países de todo o mundo, e continuou para alcançar mais de meio milhão de sessões de usuários.

O Modius SLEEP leva adiante a missão da empresa de melhorar a saúde global e o bem-estar través do fornecimento de soluções neurológicas, sem uso de medicamentos. Durante a campanha no Indiegogo, o Modius SLEEP estará disponível a partir de US$ 249 e irá posteriormente ser vendido a US$ 499. A campanha pode ser acessada aqui: https://igg.me/at/modiussleep.

"Após reunir opiniões de milhares de usuários do SLIM, descobrimos que o sono melhorado era um bônus bem-vindo e isso se tornou nossa motivação para fazermos alterações em nossa tecnologia para criar o Modius SLEEP", disse Jason McKeown, CEO e fundador da Neurovalens. "Nosso novo fone de ouvido acessa o hipotálamo do cérebro, o qual influencia muitas áreas do cérebro, incluindo perda de peso e sono. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a evitarem sedativos e pílulas para dormir já que estes apenas mascaram o problema e incluem uma série de efeitos colaterais desagradáveis. Usamos a neurociência para melhorar a vida das pessoas através de produtos seguros e inovadores e temos completa confiança de que nosso aparelho SLEEP transforma a vida das pessoas tanto quanto nosso aparelho SLIM continua a transformar".

Em um estudo inicial de 30 dias, 95% dos usuários do Modius SLEEP melhoraram a pontuação geral de seu sono com 85% deles declarando que estavam mais satisfeitos com seus padrões de sono. Adicionalmente, 71,3% dos participantes da pesquisa com problemas de sono relataram mudanças positivas durante o uso do Modius SLEEP.

O fone de ouvido Modius SLEEP é usado durante 30 minutos antes de ir dormir e não precisa ser usado na cama. Ele funciona enviando um impulso elétrico seguro para o nervo vestibular que influencia as áreas do hipotálamo e do tronco encefálico que controlam o ritmo circadiano e os padrões do sono do usuário.

Saiba mais aqui: http://modiushealth.com.

Para conteúdo adicional de imagens e vídeo visite o endereço bit.ly/ModiusSLEEPassets.

