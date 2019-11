A Nexen Tire celebra inauguração de um centro de P&D na América do Norte

Construída perto da capital da borracha dos Estados Unidos, Akron, a instalação de US$ 5,2 milhões é a mais nova adição às quatro principais redes globais de P&D e produção da Nexen: 'THE NEXEN univerCITY', o centro global de P&D localizado em Seul, na Coreia do Sul, um centro técnico em Kelkheim, na Alemanha e a fábrica da Europa em Žatec, na República Tcheca. O Centro de P&D na América do Norte será responsável pelo desenvolvimento de pneus para equipamentos originais (EO) para fabricantes de carros baseados nos Estados Unidos e desenvolvimento da produção de pneus de reposição selecionados.

O CEO global da Nexen Tire Travis Kang, acompanhado por sua esposa Wonsun Jung, pelo prefeito de Richfield Bobbie Beshara, por Joe Welch e Dan Wysocki da Fiat Chrysler Automobiles, pelo presidente da Nexen Tire America Jong Sun Kim, pelo chefe do centro de P&D da America do Norte Don Lee e por Gary Zolton, um engenheiro aposentado da Nexen que foi fundamental para o projeto do prédio e na supervisão da construção, participaram da grande inauguração para terem a honra de cortarem a fita.

"Estamos muito satisfeitos por introduzir o novo centro de P&D nos Estados Unidos, onde planejamos dedicar nossos esforços para desenvolvermos os pneus EO da melhor qualidade e outros produtos para os clientes americanos e parceiros", disse Travis Kang, o CEO global da Nexen Tire. "Esperamos que esta instalação sirva como testemunha do compromisso de longo prazo da Nexen Tire com nossos clientes na América do Norte".

Recentemente, o centro de P&D da América do Norte teve os pneus ROADIAN HTX instalados no 2019 Ram 1500, que ganhou o prêmio de Motor Trend Truck do ano, e os pneus ROADIAN GTX desenvolvidos para o revolucionário Canoo EV foram revelados em setembro. Adicionalmente, a equipe da América do Norte também projetou e desenvolveu o pneu ROADIAN MTX, o qual recebeu avaliações positivas dos fãs dos veículos off-road.

A cerimônia da grande inauguração do centro de R&D da América do Norte marcou a conclusão das quatro principais redes globais de P&D e produção da Nexen Tire. As redes globais extensivas demonstram a determinação e o compromisso da Nexen Tire de oferecer produtos e serviços diferenciados para seus parceiros e clientes em todo o mundo.

Sobre a Nexen Tire

A Nexen Tire, fundada em 1942, é uma fabricante mundial de pneus, sediada na Coreia do Sul. A Nexen Tire, uma das fabricantes de pneus de crescimento mais rápido do mundo, atualmente interage com aproximadamente 150 países de todo o mundo (dados agosto de 2019) e tem quatro fábricas -- duas na Coreia (Yangsan e Changnyeong) e uma em Qingdao, na China. Outra fábrica, em Žatec, República Tcheca também iniciou operações em 2019. A Nexen Tire produz pneus para carros de passageiros, veículos utilitários esportivos (SUVs) e caminhões de pequeno porte, com tecnologia avançada e excelência em design. A empresa também se concentra na produção de pneus de desempenho ultra-alto (UHP – ultra-high performance), que são baseados em tecnologias avançadas. A Nexen Tire fornece pneus como equipamentos originais para fabricantes mundiais de carros em vários países de todo o mundo. Em 2014, a companhia foi, pela primeira vez, a grande vencedora das quatro principais premiações de design do mundo entre várias fabricantes de pneus de todo o mundo. Para mais informações, visite o endereço http://www.nexentire.com.

