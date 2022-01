A nova categoria da GWM, HAVAL DARGO, está entrando no mercado global

"O modelo em escala 3/4 HAVAL DARGO tem tudo a ver comigo. Ele pode atender plenamente à minha demanda por deslocamento diário e viagens nos fins de semana", disse Ebrahim.

Na verdade, o novo conceito do modelo em escala 3/4 inventado pela GWM consiste em definir uma nova categoria entre SUVs urbanos e SUVs off-road. De acordo com a GWM, a escala 1/4 representa as station wagons para viagens, a escala 2/4 significa SUV urbanos e a escala 4/4 significa SUVs off-road usados em cenários exteriores. A empresa pesquisou as necessidades dos usuários e identifica que também deveria haver um novo modelo que pudesse combinar SUVs urbanos e hard-core para atender às demandas diversificadas dos usuários em sua vida diária.

Esse tipo de novo conceito não apenas concede ao HAVAL DARGO uma aparência sólida, como também oferece ao produto uma configuração confortável. Em relação à aparência, o HAVAL DARGO foi projetado com uma carroceria quadrada, uma grelha trapezoidal para a entrada de ar, um para-choque frontal resistente e faróis dianteiros redondos em estilo vintage, oferecendo às pessoas um impacto visual. Em termos de design interno, o modelo possui uma cabine espaçosa, um volante multifuncional, painéis inovadores e uma tela no console central.

Com base no conceito de modelo em escala 3/4, o HAVAL DARGO seria a melhor ferramenta de transporte para as atividades diárias e também para permitir que os usuários desfrutem de viagens em terrenos difíceis. O sistema inteligente de tração total (4WD) e o bloqueio do diferencial deste modelo possibilita vários modos de condução, como "NORMAL", "SPORT" (esportivo), "MUD" (lama), "SAND" (areia) e "SNOW" (neve). Ao dirigir em um deserto, um campo nevado e outras condições de estrada, os motoristas podem acionar as travas do diferencial para garantir uma saída de energia constante e aumentar a segurança do SUV, de modo que não se perca o controle do veículo devido à superfície escorregadia da estrada.

Para demonstrar a sua aceitação por meio de alguns testes localizados no exterior, o HAVAL DARGO foi apresentado antecipadamente aos principais meios automobilísticos da Austrália antes de seu lançamento global, onde recebeu diversos reconhecimentos e recomendações. "Este automóvel é definitivamente uma novidade no abarrotado mercado de SUVS de tamanho médio, e este definitivamente se destacará", comentou CarsAdvice.

O modelo de escala 3/4 foi o preferido pelos usuários após o seu lançamento na China em 2020. Ele tem atraído a atenção de muitos consumidores jovens por seu conforto e sua poderosa capacidade off-road, o que gerou vendas cumulativas de mais de 100 mil unidades em 2021.

Este ano, de acordo com a empresa, o HAVAL DARGO estará nos mercados da Rússia, Iraque, Chile e Ucrânia para permitir que um maior número de consumidores tenha a oportunidade de sentir o encanto do modelo em escala 3/4.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1733260/HAVAL_DARGO_Launched_Globally.jpg

FONTE GWM

