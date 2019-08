A Oryx, principal sistema de midstream de petróleo cru dos EUA, anuncia investimento de $ 550 milhões da QIA

Desde sua fundação em 2013, a Oryx se estabeleceu como uma das principais operadoras de midstream na Bacia Permiana, no sudoeste dos EUA. O sistema da Oryx transporta petróleo cru para centros do mercado, para entrega final na Costa do Golfo. O sistema ajuda a suprir refinarias domésticas e o crescente mercado de exportação dos EUA. Com a conclusão da parte remanescente do sistema, sob construção, a capacidade total de transporte da Oryx irá exceder 900.000 barris por dia e acessar múltiplas opções de entrega, fornecendo aos clientes a flexibilidade do serviço diferenciado que precisam para maximizar o valor de sua produção. A equipe da Oryx assumiu o compromisso de adotar um alto padrão de segurança e de responsabilidade ambiental, porque a empresa presta serviços consistentes e confiáveis a seus clientes.

O presidente-executivo da QIA, Mansoor Al-Mahmoud, declarou: "Acreditamos que a Oryx representa uma forte plataforma de midstream, com um enorme potencial de crescimento. Estamos ansiosos para trabalhar com nossos novos parceiros na Stonepeak. Essa aquisição é mais uma demonstração da estratégia da QIA de aumentar o tamanho de seu portfólio nos EUA e de investir mais em grandes projetos de infraestrutura".

A parceria é a última em uma série de investimentos empreendidos pela QIA nos EUA, onde a QIA objetiva aumentar seus investimentos para $ 45 bilhões nos próximos anos.

O presidente-executivo da Oryx, Brett Wiggs, disse: "O investimento significativo e o compromisso da QIA, junto com o forte suporte operacional e de capital da Stonepeak, irá nos ajudar a continuar a expandir nossa presença na Bacia Permiana e prestar o mais alto nível de serviço aos atuais e futuros clientes. Estamos entusiasmados por poder liderar a Oryx, em parceria com esses investidores de classe mundial".

O cofundador e presidente-executivo da Stonepeak, Michael Dorrell, afirmou: "Estamos muito satisfeitos com os investimentos da QIA, junto com a Stonepeak, para dar suporte ao desenvolvimento contínuo da Oryx. Acreditamos que a Oryx é uma plataforma estratégica, posicionada de forma única, e um ativo de infraestrutura essencial na América do Norte. A Stonepeak e a Oryx permanecem focadas no fornecimento de serviços críticos de midstream, para acomodar a crescente produção da Bacia Permiana. E o compromisso da QIA com a Oryx promove significativamente esse objetivo".

A White & Case LLP serviu como assessora jurídica da QIA. A Sidley Austin LLP serviu como assessora jurídica da Stonepeak.

Sobre a Qatar Investment Authority (QIA)

A Qatar Investment Authority é um importante Fundo Soberano de Riqueza em um mundo que oferece força às futuras gerações do Catar. A QIA é uma grande contribuinte para a realização da Visão Nacional do Catar para 2030, ao procurar diversificar e maximizar investimentos de longo prazo e crescimento sustentável. Com o compromisso global da QIA e das partes interessadas, os empregados da QIA, nacionais e internacionais, operam nos mais altos padrões financeiros e princípios de investimento. Os investimentos da QIA são socialmente, economicamente e ambientalmente responsáveis e se concentram além dos retornos de curto prazo, porque a QIA busca um desenvolvimento mais amplo, inovador e equilibrado. Para obter mais informações, visite www.qia.qa.

Sobre a Oryx Midstream Services

Com sede em Midland , a Oryx Midstream é a maior operadora privada de midstream de petróleo cru na Bacia Permiana. A empresa é proprietária e opera um sistema de coleta e transporte de petróleo cru, sustentado por quase um milhão de acres sob dedicação de longo prazo de mais de 20 clientes. Os 2,1 milhões de barris de armazenamento do sistema e aproximadamente 1,931 km de oleodutos em serviço ou em construção atravessam oito condados no Texas e dois em Novo México. Liderada por uma equipe experiente, com mais de 160 anos de experiência no setor de petróleo e gás, a Oryx se dedica a fornecer aos produtores soluções e flexibilidade, através de uma suíte completa de serviços de midstream. Para obter mais informações, visite www.oryxmidstream.com.

Sobre a Stonepeak Infrastructure Partners

A Stonepeak Infrastructure Partners é uma firma de participações privadas focada em infraestrutura, com $ 15 bilhões de ativos sob sua administração. Com escritórios de Houston, Nova York e Austin, a Stonepeak investe em negócios de bens duráveis e em projetos que fornecem serviços essenciais aos consumidores e busca ativamente fazer parcerias com equipes de administração de alta qualidade, facilita aperfeiçoamentos operacionais e fornece capital para iniciativas de crescimento. Para obter mais informações, visite www.stonepeakpartners.com.

Aviso de isenção

Algumas das declarações neste comunicado à imprensa podem ser declarações prospectivas ou declarações de expectativas futuras, com base em informações disponíveis atualmente. Tais declarações são naturalmente sujeitas a riscos e incertezas. Fatores tais como o desenvolvimento das condições econômicas gerais, futuras condições do mercado, eventos de perdas catastróficas incomuns, mudanças nos mercados de capitais e outras circunstâncias podem fazer com que eventos ou resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles previstos em tais declarações. A Stonepeak, a QIA e a Oryx não apresentam quaisquer declarações ou garantias, expressas ou implícitas, em relação à precisão, inteireza ou status atualizado de tais declarações. Portanto, em nenhum caso, em absoluto, a Stonepeak, a QIA, a Oryx ou quaisquer e suas empresas filiadas respectivas se responsabilizam a quem quer que seja por alguma decisão ou ação tomada em combinação com as informações e/ou declarações neste comunicado à imprensa ou por quaisquer indenizações relacionadas.

