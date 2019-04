A Oxford Royale Academy anuncia a terceira vitória do prestigiado Queen's Award

Para traçar um caminho verdadeiramente sólido e bem-sucedido neste mundo altamente competitivo, a ORA acredita que os jovens precisam agora de mais conscientização global, experiências culturais mais variadas, redes globais mais amplas e orientações e direções pessoais vitais. E as escolas de verão da ORA oferecem exatamente isso. Os alunos podem escolher entre os mais de 150 cursos, todos criados para ajudá-los a ganhar confiança, experiência e vantagem competitiva. Dependendo do curso escolhido, eles podem ter a experiência de frequentar uma faculdade da Universidade de Oxford, visitar alguns dos locais mais ricos em patrimônio do Reino Unido, graduar-se em medicina, construir um carro de kit ou explorar a inteligência artificial e o blockchain, enquanto trabalham com colegas do mundo todo.

William continua, "Muitos jovens são capazes de ter sucesso acadêmico, pessoal e comercial excepcional, mas simplesmente não conhecem as oportunidades que podem estar disponíveis para eles. Ao oferecer aos jovens a oportunidade do ensino superior de elite, experiências multiculturais e temas inovadores, podemos ajudá-los a identificar suas forças, paixões e ambições. E, muitas vezes, eles aproveitam novas oportunidades, às quais nunca teriam acreditado que poderiam ter acesso ou alcançar. Posso confirmar, pessoalmente, o valor desta abordagem, uma vez que nos orgulhamos do sucesso dos nossos alunos, muitos dos quais estudaram em algumas das melhores universidades do Reino Unido, como as de Oxford e Cambridge e o Imperial College, em Londres e, posteriormente, fizeram enormes contribuições para a indústria e pesquisa britânicas".

A ORA também acredita que o Reino Unido deve continuar a atrair mais talentos globais para o benefício dos estudantes estrangeiros e britânicos, além de garantir que o Reino Unido continue a liderar o mundo em áreas como pesquisa, tecnologia, educação e comércio. A publicação recente de um relatório do Grupo Parlamentar de Todos os Partidos do Reino Unido para Estudantes Internacionais pediu que mais seja feito para estimular os estudantes internacionais a escolherem o Reino Unido, o que foi endossado por um recente pronunciamento do Secretário de Comércio Internacional, Liam Fox, e do Secretário de Educação, Damian Hinds, mostrando a ambição do governo de aumentar o número de estudantes internacionais que escolhem concluir o ensino superior no Reino Unido em 30%, para 600.000 por ano até 2030.

William disse: "Apoiamos totalmente as conclusões do relatório do Grupo Parlamentar de Todos os Partidos, assim como as descritas por Liam Fox e Damian Hinds. Os estudantes internacionais, sem dúvida, beneficiam o Reino Unido econômica, cultural e socialmente. Ao abrir as portas para mais estudantes internacionais, estamos empolgados por fazer a nossa parte para garantir que o Reino Unido continue na vanguarda do comércio, das pesquisa e da educação".

A experiência de Oxbridge (Oxford e Cambridge), assim como a abrangência dos cursos e o excelente ensino, ajudaram a ORA a ter enorme crescimento nos últimos anos, com diversos cursos oferecidos agora no rico patrimônio britânico de Cambridge e Oxford até a força acadêmica dos EUA, com a Universidade de Yale. Para apoiar esse crescimento, a ORA recentemente adquiriu a notável Yarnton Manor, em Oxford, a mansão do século 17, anteriormente propriedade dos antepassados da princesa Diana, que agora funciona como um centro de educação e a sede da empresa. Para uma empresa que teve imenso crescimento e alcançou esse tipo de reconhecimento, este é certamente mais um sinal de que a ORA está apenas começando o próximo capítulo, à medida que continua desafiando as abordagens tradicionais de educação, construindo relações internacionais e contribuindo com o mundo do comércio internacional e da pesquisa, oferecendo talentos e experiência cada vez mais excepcionais.

A Oxford Royale Academy é a principal fornecedora global de escolas de verão de elite em algumas das instituições mais prestigiadas do mundo, dentre elas, a Universidade de Oxford, a Universidade de Cambridge, a Universidade de St. Andrews e a Universidade de Yale, nos EUA. Fundada em 2004, a ORA venceu três vezes o Queen's Award for Enterprise e, até agora, recebeu mais de 20.000 estudantes de mais de 160 países.

Movida pela sólida crença de que a educação bem-sucedida vai além do aprendizado formal, a visão da ORA é oferecer aos jovens uma janela para um mundo de oportunidades. Ao oferecer experiências culturais e de aprendizado inigualáveis, a ORA auxilia os jovens a identificar suas paixões, talentos e ambições e, acima de tudo, ajuda-os a concretizar essas ambições.

A ORA oferece cursos criados para as profissões tradicionais, como direito e medicina, e também cursos destinados a ampliar os limites da educação tradicional, como fabricar e dirigir carros de kit, a inteligência artificial e o blockchain. A instituição também oferece inúmeras experiências culturais e workshops para desenvolver habilidades essenciais para a vida, como a oratória. Os cursos da ORA oferecem aos jovens experiências inestimáveis para ajudá-los a tomar decisões informadas e a ter sucesso nos caminhos que escolherem, sejam eles oncologistas, diretores de cinema ou empreendedores.

