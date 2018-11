A Pantheon assina a Women in Finance Charter

Representante sênior dos EUA indicado para o Conselho Consultivo de Parceiros Limitados da organização Sponsors for Educational Opportunity (Patrocinadores de Oportunidades Educacionais)

Nomeação de nova Chefe Global de RH

LONDRES, 26 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Pantheon tem o prazer de anunciar que assinou a HM Treasury's Women in Finance Charter (Carta de Mulheres nas Finanças do Tesouro de Sua Majestade) do Reino Unido, promovendo nosso compromisso público com o progresso da diversidde de gênero nos mercados privados.

A Carta de Mulheres nas Finanças do Tesouro de Sua Majestade solicita às empresas signatárias que se comprometam a implementar quatro ações-chave do setor:

Designar um membro de nossa equipe de executivos seniores para ser responsável e responder pela diversidade de gênero e inclusão;

Estabelecer objetivos internos para a diversidade de gênero em nossa administração sênior;

Publicar anualmente o progresso, em comparação com estes objetivos, em relatórios no nosso site;

Ter a intenção de garantir que o pagamento da equipe de executivos seniores esteja conectado com o resultado de acordo com estes objetivos internos de diversidade de gênero.

Ao assinar a Carta, a Pantheon se torna uma das primeiras firmas de participações privadas a fazê-lo. "A Pantheon tem um compromisso profundamente enraizado e de várias décadas com o fornecimento de uma cultura inclusiva e receptiva e com o desenvolvimento de uma força de trabalho diversificada em gênero e etnia, a qual valoriza diversas perspectivas e reflete as pessoas às quais servimos", comentou Paul Ward, sócio gerente.

"Estamos trabalhando arduamente para fornecer oportunidades para nossa equipe global, para aqueles que ainda não se uniram a nós, os quais procuram construir carreiras gratificantes na gestão de ativos nos mercados privados. Queremos que a Pantheon incorpore tudo que possa ser alcançado quando uma firma adota valores modernos e queremos demonstrar o quanto as ideias diversificadas beneficiam nossos clientes e nossas atividades diárias".

Demonstrando seu compromisso pessoal, Paul Ward foi o executivo sênior designado da Pantheon para ser responsável e responder pela diversidade de gênero e inclusão, para alcançar nosso objetivo anual e ser analisado anualmente pelo resultado de acordo com estes objetivos.

Demonstrando nosso alcance e compromisso global, a Pantheon também anunciou que Kara Zanger, chefe do departamento jurídico para os EUA da Pantheon, foi nomeada para o Conselho Consultivo de Parceiros Limitados da organização Sponsors for Educational Opportunity. O Conselho Consultivo de Parceiros Limitados da SEO tem atualmente 37 membros, os quais demonstraram seu compromisso em ajudar a SEO a aumentar a diversidade no setor de investimentos alternativos. O Conselho da SEO representa mais de US$ 1 trilhão em ativos.

Agora no sexto ano de participação no programa de carreira da organização Sponsors for Educational Opportunity , o principal programa de estágio e treinamento de verão dos EUA, direcionado a estudantes universitários não brancos talentosos e sub-representados, através do qual fornecemos oportunidades de posições de trabalho durante o verão, ficamos muito emocionados em termos acrescentado em nossa equipe de investimentos de San Francisco, no início deste ano, um ex-estagiário e graduado do programa da SEO.

A Pantheon também está anunciando a nomeação de Dianne Remanous como Chefe Global de Recursos Humanos. Dianne se uniu à firma em setembro, vinda da Capital Dynamics onde sua experiência incluía o trabalho com participações privadas, infraestrutura de energia limpa e crédito privado. Dianne trabalhou em diversos setores da indústria, incluindo serviços bancários de investimentos, consultoria de gerenciamento, estruturas de gerenciamento de pesquisas de mercado e desempenho da introdução de leis, desenvolvimento de lideranças, melhorias culturais e do comprometimento e planos de sucessão. Dianne é Bacharel em Artes (Psicologia) pela Universidade de Queensland, é Mestre em Educação (Educação no local de trabalho de adultos) da Universidade QUT e tem MBA Executivo da Escola Australiana de Pós-Graduação em Gestão.

"Dianne tem fortes credenciais, as quais a destacam em nossa diretoria. Ele traz experiência de vários anos em RH, não apenas em mercados privados e fundos de fundos, mas também de serviços financeiros em geral, permitindo que possamos aproveitar seu vasto espectro de habilidades e experiência nas melhores práticas", disse Paul Ward.

Notas para os editores

Visite o endereço http://www.pantheon.com para consultar notas e divulgações importantes com relação a este comunicado para a imprensa.

FONTE Pantheon

Related Links

https://www.pantheon.com



SOURCE Pantheon